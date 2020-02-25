Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера, осужденного на восемь лет колонии за хищение 2,2 млрд руб. при закупке электронных браслетов для ведомства.

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«Суд удовлетворил ходатайство Реймера об условно-досрочном освобождении», — заявили в пресс-службе, добавив, что решение было принято 20 февраля. Ранее, в мае 2019 года, в суд уже подавалось прошение об условно-досрочном освобождении экс-главы ФСИН, однако тогда в удовлетворении было отказано.

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