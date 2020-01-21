Общество
REGNUMБывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй. Такой вердикт вынес 21 января Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Суд приговорил Хунвэя к 13,5 годам лишения свободы.
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с чего всё началось
Народный суд китайского Тяньцзиня осудил бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя на 13,5 года тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Reuters.Коммерсантъ02:41
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Политика
Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина
Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.
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Здоровье
Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России
Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.
Общество
Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение
Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.
Политика
Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".
Экономика
Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s
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Происшествия
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Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.
Происшествия
ДТП на «Ауди»: сын сити-менеджера Чебоксар получил реальный срок
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Происшествия
Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.
Происшествия
В Пермском крае мужчина заставлял пасынка стоять на макаронах
«Мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия, на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Происшествия
В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек
В результате пожара в здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области погибли 11 человек, рассказали «Интерфаксу» в МЧС.
Хоккей
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Политика
Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России
За и. о. главы Минздрава Веронику Скворцову проголосовали 1,5%. Всего в опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Происшествия
На Урале жестоко избит пятиклассник
В Свердловской области жестоко избит ученик пятого класса одной из школ Ивделя.
Шоу-бизнес
Бузова поставила рекорд по числу подписчиков в российском Instagram
Число подписчиков в Instagram у телеведущей и певицы Ольги Бузовой достигло отметки в 19,1 млн человек.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Спорт
WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Общество
Минюст Украины продаст тюрьмы и оставит деньги себе
Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Кино
В США вручили премии Гильдии киноактеров
Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.