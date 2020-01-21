Общество

REGNUMREGNUMБывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй. Такой вердикт вынес 21 января Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Суд приговорил Хунвэя к 13,5 годам лишения свободы.
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Народный суд китайского Тяньцзиня осудил бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя на 13,5 года тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Reuters
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Коммерсантъ02:41

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Экс-президент Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы за коррупцию

Интерфакс03:33

Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки

РБК03:09

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

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Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 года тюрьмы за взятки

Коммерсантъ02:41

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 года заключения

ТАСС02:24

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 года тюрьмы

RT на русском02:17

Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы

Эхо Москвы03:02
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В Томской области в результате пожара в поселке погибли 11 человек

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Врачи рассказали, кто достоин стать новым главой Минздрава России

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В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
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В Свердловской области жестоко избит ученик пятого класса одной из школ Ивделя.
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В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

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Экономика

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Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

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Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
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В США вручили премии Гильдии киноактеров

Премия «Лучшая мужская роль» досталась исполнителю роли Джокера в одноименном фильме — Хоакину Фениксу.
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