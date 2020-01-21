с чего всё началось

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй. Такой вердикт вынес 21 января Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Суд приговорил Хунвэя к 13,5 годам лишения свободы.

Политика Bloomberg: Силуанов останется только главой Минфина Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов войдет в состав нового правительства Михаила Мишустина, при этом останется только главой Минфина.

Общество Принц Гарри покинул Великобританию после отречения от титула Герцог Сассекский покинул Великобританию после отказа от королевских привилегий и отречения от титула. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Здоровье Роспотребнадзор оценил шансы распространения коронавируса в России Отмечается, что даже в случае завоза нового коронавируса в Россию вероятность его широкого распространения можно оценить как низкую.

Общество Пьяных нарушителей предлагают направлять на принудительное лечение Россиян, которые неоднократно совершали правонарушения в нетрезвом виде или пили алкоголь в неположенных местах, предлагают направлять на принудительное лечение.

Политика Комитеты Совфеда рекомендовали назначить Краснова на пост генпрокурора Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности рекомендовали верхней палате освободить Юрия Чайку от должности генпрокурора, передает "Интерфакс".

Происшествия Новосибирского гаишника, залившего виски в служебную машину, уволили Начальник главка МВД по Новосибирской области после служебной проверки уволил сотрудника ДПС, который на попавшем в социальные сети видеоролике заливает в машину виски вместо стеклоомывающей жидкости и шутит, что с такой работой может себе это позволить.

Происшествия Замглавы Генштаба обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется особо крупном мошенничестве по двум эпизодам (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Второго окружного суда.

Происшествия В Пермском крае мужчина заставлял пасынка стоять на макаронах «Мужчина причинял ребенку физические и психические страдания, ставя его на колени в угол, на макаронные изделия, на долгое время, лишая возможности сходить в туалет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Хоккей «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Происшествия На Урале жестоко избит пятиклассник В Свердловской области жестоко избит ученик пятого класса одной из школ Ивделя.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Спорт WADA пока не требовало от UKAD передать допинг-пробы Фары Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы бегуна Мо Фары в рамках расследования деятельности его бывшего тренера Альберто Салазара.

Технологии WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.

Общество Минюст Украины продаст тюрьмы и оставит деньги себе Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру.

Общество Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров в 2019 году Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", что в 2019 году, после внесения изменений в пенсионную систему, на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.