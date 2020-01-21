с чего всё началось

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй. Такой вердикт вынес 21 января Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Суд приговорил Хунвэя к 13,5 годам лишения свободы.

Политика Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

Политика МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.

Политика Порошенко приведут на допрос принудительно Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Общество Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Общество Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.

Технологии Huawei установит на серверы российскую операционную систему Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлены на серверы китайского производителя для центров обработки данных.