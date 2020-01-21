Общество

REGNUMREGNUMБывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы

Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй. Такой вердикт вынес 21 января Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Суд приговорил Хунвэя к 13,5 годам лишения свободы.
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Народный суд китайского Тяньцзиня осудил бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя на 13,5 года тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Reuters
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Коммерсантъ02:41

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Экс-президент Интерпола приговорен к 13,5 годам тюрьмы за коррупцию

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Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы

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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
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