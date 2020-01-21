Общество
REGNUMБывшего главу Интерпола приговорили к 13,5 годам тюрьмы
Более 13 лет проведёт в заключении бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй. Такой вердикт вынес 21 января Народный суд средней ступени города Тяньцзиня на севере КНР, сообщает Центральное телевидение Китая. Суд приговорил Хунвэя к 13,5 годам лишения свободы.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Народный суд китайского Тяньцзиня осудил бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя на 13,5 года тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Reuters.Коммерсантъ02:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика
Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза
Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия в качестве альтернативы российской нефти закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.
Политика
Вице-премьер Акимов не войдет в новое правительство Мишустина
В новый состав правительство не войдет исполняющий обязанность вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
Пассажир вынужденно севшего в Казани самолета умер
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти станет бесплатным с 1 марта
Речь идет, в частности, о портале госуслуг или сайтах государственных органов, служб социальной защиты и медицинских организаций.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Общество
В Китае запретят одноразовые изделия из пластика
До конца 2020 года в Китае прекратится производство и продажа одноразовых изделий из пластика.
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Общество
Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату
Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Общество
Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде
Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Политика
В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции, предложенных главой государства Владимиром Путиным, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
Выглядевшей на 60 девочке-подростку сделали новое лицо
Китаянка Сяо Фенг, в свои 15 выглядевшая на 60 из-за прогерии, перестала ходить в школу из-за издевательств сверстников.
Гаджеты
Pocophone F2 Lite появился на живых фото
Будущий флагман Pocophone F2 появился на живых фото.
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Технологии
Huawei установит на серверы российскую операционную систему
Компании Huawei и «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого российская операционная система «Ред ОС» будет установлены на серверы китайского производителя для центров обработки данных.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Шоу-бизнес
Бузова установила рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Напомним, еще в начале января Ольга Бузова перешагнула отметку в 18 млн подписчиков.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Политика
Telegram-каналы спрогнозировали состав правительства Мишустина
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", сегодня вечером председатель правительства Михаил Мишустин представит президенту России Владимиру Путину список новых министров.
Политика
Грузинские власти захотели восстановить авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Грузией и Россией прекратилось в июле 2019 года.
Армия и оружие
В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР
В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".