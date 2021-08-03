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Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребления

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Правоохранительные органы задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселёва в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.
RT на русском
Глава МВД Владимир Колокольцев во время рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина.
РИА Новости
Возбуждено сразу два уголовных дела, однако подробности не раскрываются.
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Новым начальником УМВД по Камчатскому краю назначен полковник полиции Иван Кокухин.
Ведомости

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Экс-главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления

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