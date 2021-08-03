Все модели Volvo получат технологию мягкого гибрида

После внедрения мягкой гибридной технологии для кроссоверов XC90 и XC60 в 2019 году на определенных рынках и расширения спектра использования своей 48-вольтовой системы на другие модели семейств 60 и 90 в прошлом году, Volvo наконец, начнет продажу свои автомобилей с электрифицированными силовыми агрегатами на рынке Соединенных Штатов.