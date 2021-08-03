Будьте в Плюсе

Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребления

Предыдущий начальник краевого управления МВД Михаил Киселёв был освобождён от должности в начале июня.
РИА Новости
Отмечается, что дальнейшую судьбу Киселёва определят следственные и судебные органы.
RT на русском
Глава МВД России Владимир Колокольцев приехал с рабочей поездкой в Петропавловск-Камчатский.
Daily Storm
Колокольцев напомнил о принципиальной позиции министерства привлекать всех виновных, вне зависимости от должности.
RT на русском

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Экс-начальника УМВД Камчатки задержали

ТАСС00:51

Экс-главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребления

Московский Комсомолец00:43

Экс-главу УМВД Камчатки задержали за превышение должностных полномочий

Новые Известия00:30

Экс-главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления

РЕН ТВ00:32

Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребления

РИА Новости00:31

Задержан экс-начальник УМВД Камчатки

RT на русском00:40

Глава МВД России подтвердил информацию о задержании бывшего начальника УМВД Камчатского края

Камчатка-Информ23:27
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Lenta.ruвчера в 08:19

Олимпийский комитет США считает законным жест легкоатлетки на церемонии награждения

"USOPC провел собственную проверку и определил, что мирный жест Рэйвен Сондерс в поддержку расовой и социальной справедливости в конце церемонии был уважительным по отношению к ее соперницам и не нарушал наши правила, касающиеся демонстрации (жестов)", - говорится в заявлении организации, которое приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости17:39

Научно-технический совет «Роскосмоса» одобрил создание новой орбитальной станции

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Ведомости31 июля в 10:09