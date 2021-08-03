Олимпийский комитет США считает законным жест легкоатлетки на церемонии награждения

"USOPC провел собственную проверку и определил, что мирный жест Рэйвен Сондерс в поддержку расовой и социальной справедливости в конце церемонии был уважительным по отношению к ее соперницам и не нарушал наши правила, касающиеся демонстрации (жестов)", - говорится в заявлении организации, которое приводит агентство Франс Пресс.