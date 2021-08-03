Московский КомсомолецЭкс-главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребленияПравоохранительные органы задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселёва в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.RT на русскомСледствие планирует ходатайствовать об аресте экс-полицейского.Znak.comПредшественник задержанного Киселева Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.Smotrim.ru3 августа глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил нового руководителя УМВД по Камчатскому краю.VSE42.RUЧитать далееСвернутьГородовойГородовойЦентральная Служба НовостейПятый каналМой БрянскРЕН ТВМоя Москва.онлайнSmotrim.ruРидусПрофильТК ЗвездаОбщественная служба новостейНовые ИзвестияREGNUMВесьмаТелеканал RTVIDixiNewsРБКЦарьградНародные новостиФАННовый ДеньИзвестияРамблерZnak.comПодробнее о событииВ проблемном управлении МВД на Камчатке сменилось руководствоНовые Известия04:49Глава МВД представил нового начальника камчатской полицииМосковский Комсомолец02:15Глава МВД России подтвердил информацию о задержании бывшего начальника УМВД Камчатского краяКамчатка-Информ23:27Экс-главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребленияРЕН ТВ00:32Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребленияРИА Новости00:31Колокольцев сообщил о задержании экс-начальника УМВД КамчаткиКоммерсантъ00:15Экс-начальника УМВД Камчатки задержалиТАСС00:51Показать ещёОценить501Поделиться