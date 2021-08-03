Будьте в Плюсе

Экс-главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребления

Правоохранительные органы задержали бывшего начальника управления МВД России по Камчатскому краю Михаила Киселёва в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий.
RT на русском
Следствие планирует ходатайствовать об аресте экс-полицейского.
Znak.com
Предшественник задержанного Киселева Александр Сидоренко был арестован и осужден за злоупотребление полномочиями.
Smotrim.ru
3 августа глава МВД РФ Владимир Колокольцев представил нового руководителя УМВД по Камчатскому краю.
VSE42.RU

Подробнее о событии

В проблемном управлении МВД на Камчатке сменилось руководство

Новые Известия04:49

Глава МВД представил нового начальника камчатской полиции

Московский Комсомолец02:15

Глава МВД России подтвердил информацию о задержании бывшего начальника УМВД Камчатского края

Камчатка-Информ23:27

Экс-главу УМВД по Камчатскому краю задержали за злоупотребления

РЕН ТВ00:32

Бывшего главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали за злоупотребления

РИА Новости00:31

Колокольцев сообщил о задержании экс-начальника УМВД Камчатки

Коммерсантъ00:15

Экс-начальника УМВД Камчатки задержали

ТАСС00:51
Интересное

30-летние больные с коронавирусом COVID-19 стали чаще попадать в реанимацию

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Карпов отметил, что третья волна коронавируса охарактеризовалась более широким охватом — тяжело болеть стали не только пациенты группы риска, но и молодежь в возрасте от 25 лет.
MedNoveltyвчера в 11:48

В Саратовской области пресекли фальсификацию справок об отсутствии коронавируса

Сотрудники правоохранительных органов пресекли фальсификацию справок об отсутствии коронавируса в Саратовской области, а также задержали мужчину, причастного к реализации поддельных документов.
ТАСС04:20