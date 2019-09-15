Происшествия
КоммерсантъБывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.ТАСС10:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:15, Вашингтон
Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Хоккей
Кузнецов прокомментировал дисквалификацию за положительный допинг-тест
Ранее 27-летний Кузнецов был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.
РИА Новости вчера в 12:00
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика
Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Газета.Ru вчера в 08:31
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Шоу-бизнес
Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк
Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.
iReactor вчера в 17:39
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru 12:26
Общество
Пользователи «Мегафона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети
Пользователи мобильных операторов «Мегафон» и Yota сообщили о проблемах в работе сети.
РБК 15:01
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Авто
На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки
На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.
Car.ru 00:04
Политика
«Газпром» сократил поставки газа через Opal
Российская компания "Газпром" сократила объем поставок по газопроводу Opal из-за ограничения, наложенного судом Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Sputnik Литва вчера в 04:05
Здоровье
Нейрохирург назвал симптомы рака головного мозга
Хроническая головная боль, прогрессирующее падение зрения, онемение конечностей могут быть признаками рака головного мозга и поводом для обращения к специалистам.
БИЗНЕС Online вчера в 16:50
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
По мнению издания, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).
News.ru вчера в 19:01
Авто
Обновлённый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста 13 сентября в 09:45
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
По версии следствия, девушка решила успокоить сестру, потому что та капризничала и мешала ей учить уроки.
Lenta.ru 06:30
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Политика
Сноуден хочет получить убежище во Франции
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.
РИА Новости вчера в 16:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50