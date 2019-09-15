Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.

с чего всё началось

В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).

Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Политика В Кремле прокомментировали атаку дронов на НПЗ Саудовской Аравии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в курсе атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Политика Жириновский рассказал о «достойном конце Украины» Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.

Религия В РПЦ рассказали о зарплатах священников Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Политика Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Армия и оружие National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал» Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.

Волейбол Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.

Происшествия В колонии в Курганской области убили заключенного Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.

Шоу-бизнес Вдова Михаила Круга выдала дочь замуж 24-летняя падчерица Круга вышла замуж в свой день рождения.

Политика Дороги, образование, агросектор: Расходы госбюджета Украины на 2020 год В проекте бюджета расходы на национальную безопасность были увеличены на 33,8 млрд грн (87,7 млрд руб.) и составили 245,8 млрд грн (637,9 млрд руб.).

Политика В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.

Футбол «Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.

Политика Стало известно о намерении Джонсона обойти запрет на Brexit без сделки Глава британского правительства Борис Джонсон планирует нарушить подписанный королевой Елизаветой II билль, который запрещает выход страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

Армия и оружие Минобороны подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции «Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — рассказали в Минобороны.

Авто Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.

Хоккей «Трактор» обыграл «Куньлунь» в Китае «Трактор» одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Общество Гей-парад в Харькове: националисты пытались прорвать оцепление 15 сентября в Харькове прошёл первый в истории города гей-парад. Националисты, в свою очередь, попытались сорвать мероприятие.