Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъБывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве

В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
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Источник: экс-хоккеист КХЛ Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве на $800 тыс

Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.
ТАСС10:15

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Источник: экс-хоккеист КХЛ Мусатов задержан в Москве по делу о мошенничестве на $800 тыс

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СМИ: хоккеист Мусатов задержан по делу о мошенничестве на $800 тысяч

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