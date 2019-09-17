Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.

с чего всё началось

Кузьминский суд Москвы арестовал на месяц бывшего хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игоря Мусатова по делу о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс.

Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Происшествия В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Политика Четыре страны Центральной Америки остались без электричества Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.

Экономика Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей «Глава „Роснефти“ Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей „Восток Ойлу“», — сообщает «Коммерсант».

Гаджеты Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6 Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).

Финансы Рубль резко подорожал на новостях о росте цен на нефть Аналитик прогнозирует, что потенциал роста рубля в первые часы после открытия торгов ограничится зоной 63 – 62,5 руб. При таких ценах на нефть потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, считает аналитик "ВТБ капитала" Максим Коровин.

Политика Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.

Политика Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.

Здоровье Какие 5 изменений в организме требуют срочного обращения к врачу Повышение температуры тела даже до 37,1–38,0° в течение длительного времени может быть опасно.

Авто Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Общество «Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.

Кино «Игра престолов» получила премию «Эмми» за спецэффекты «Игра престолов» в седьмой раз была отмечена за лучшие спецэффекты. Телесериал занял первое место по числу наград за спецэффекты.

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Политика Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.

Космос «Хаббл» снял захватывающее видео Сатурна Видео составили из 33 снимков, сделанных за сутки с 19 по 20 июня 2019 года.

Общество Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

Экономика Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.

Шоу-бизнес Просто идеальна: Эрика Герцег поделилась откровенными фото Участница последнего состава «ВИА Гры» Эрика Герцег решила не нарушать традицию и поделилась с подписчиками откровенными фото в своем аккаунте в Инстаграме.

Футбол «Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).