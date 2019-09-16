Происшествия
КоммерсантъБывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы арестовал на месяц бывшего хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игоря Мусатова по делу о мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его обвиняют в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, хоккеист находился в федеральном розыске, ему заочно было предъявлено обвинение.ТАССвчера в 10:15
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