Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции. Об этом сам Мельничук сообщил в Facebook. По его словам, задержание проводилось по линии Интерпола, по запросу России.

Происшествия СК возбудил дело в отношении украинских полицейских Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Хоккей ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо» ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.

Шоу-бизнес Сестра Бузовой показала свою новую квартиру Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.

Фигурное катание Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.

Армия и оружие Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.

Общество Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

Футбол Отложенный матч «Ювентус» – «Интер» может состояться 9 марта Представители футбольных клубов и руководители итальянского футбола пришли к выводу, что шесть матчей 26-го тура Серии А, которые отменили из-за вспышки коронавируса на севере страны, должны быть сыграны в марте, а не 13 мая, как планировалось изначально, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Происшествия Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Биатлон Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.