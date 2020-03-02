Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыБывшего командира «Айдара» Мельничука задержали в Греции

Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции. Об этом сам Мельничук сообщил в Facebook. По его словам, задержание проводилось по линии Интерпола, по запросу России.
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Жена экс-главы «Айдара» назвала причину его задержания по запросу России

РБК08:58

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru01:25

Экс-командира «Айдара» заподозрили в убийстве 20 человек в Ростовской области

Lenta.ru05:18

Бывший командир «Айдара» Мельничук задержан на границе с Грецией по запросу России

Коммерсантъ03:27

Экс-командир «Айдара» задержан на границе Болгарии и Греции

РЕН ТВ00:34

Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов

Московский Комсомолец07:56

В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

РИА Новостивчера в 18:22
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Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа 07:53
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 29 февраля в 15:41
Кино

«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки

Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
OvideO.ru 12:58
Происшествия

СК возбудил дело в отношении украинских полицейских

Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
РБК 04:24
Хоккей

ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»

ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Спорт-Экспресс 13:45
Шоу-бизнес

Сестра Бузовой показала свою новую квартиру

Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Lenta.ru 10:35
Политика

США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Ведомости 29 февраля в 09:05
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру

Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Союзное Вече 04:00
Политика

В ЕС рассказали о переговорах по торговому сотрудничеству с Британией

Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье рассказал о ходе переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией.
RT на русском 16:57
Общество

В Госдуме оценили идею введения налога на собак

С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
RT на русском 07:48
Экономика

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд

Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Известия 16:01
Наука

Почему чайки так падки на объедки: новое исследование

Новое исследование британских ученых предполагает, что сельдевые чайки (Larus argentatus) предпочитают съедобные продукты, на которые пал выбор человека.
Популярная механика 13:11
Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
RT на русском 06:44
Происшествия

У вернувшегося из Италии гражданина РФ диагностировали коронавирус

Как сообщает «РИА Новости», у россиянина, который вернулся из Италии, нашли коронавирус.
Мой Брянск 06:33
Общество

Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Российская газета 10:26
Энергетика

В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года

Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 16:24
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет

Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет.
Пятый канал вчера в 02:35
Гаджеты

Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone

Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Ведомости 18:24
Политика

Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Российская газета 11:14
Кино

Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»

Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Gazeta.SPb вчера в 12:42
Футбол

Отложенный матч «Ювентус» – «Интер» может состояться 9 марта

Представители футбольных клубов и руководители итальянского футбола пришли к выводу, что шесть матчей 26-го тура Серии А, которые отменили из-за вспышки коронавируса на севере страны, должны быть сыграны в марте, а не 13 мая, как планировалось изначально, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Спорт день за днем 18:09
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
РИА Новости 15:39
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Общество

У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт

Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Известия 17:59
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Политика

Пушков назвал очень мудрым решение лишить Украину ядерного оружия

В своем микроблоге в Twitter российский сенатор выразил мнение, что «было очень мудро в начале 90-ых лишить Украину ядерного оружия».
ФАН 18:26
Шоу-бизнес

Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями

У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Летидор 09:26
Спорт

Новый глава российских легкоатлетов признал обвинения World Athletics

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко признал правомерность претензий к организации со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
РБК 13:40
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