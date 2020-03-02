Политика
Аргументы и ФактыБывшего командира «Айдара» Мельничука задержали в Греции
Бывшего командира украинского добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Болгарии и Греции. Об этом сам Мельничук сообщил в Facebook. По его словам, задержание проводилось по линии Интерпола, по запросу России.
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Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов
Московский Комсомолец07:56
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Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Кино
«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки
Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении украинских полицейских
Несмотря на доказательства вины мужчины, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры Автономной Республики Крым, которые находятся в Херсоне, начали уголовное преследование трех российских следователей по делу, так как, по их мнению, те нарушили ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Хоккей
ЦСКА в первом матче плей-офф обыграл «Торпедо»
ЦСКА в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Торпедо" со счетом 3:0. Отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой показала свою новую квартиру
Сестра российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна показала свою новую квартиру в Москве.
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила карьеру
Спортсменка с 2016 года не участвует в соревнованиях Олимпийская чемпионка, фигуристка Аделина Сотникова, единственная в России обладательница олимпийского золота в одиночном катании, заявила о завершении карьеры.
Политика
В ЕС рассказали о переговорах по торговому сотрудничеству с Британией
Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье рассказал о ходе переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией.
Общество
В Госдуме оценили идею введения налога на собак
С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Экономика
Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд
Как утверждал тогда Алексей Кудрин, в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.
Наука
Почему чайки так падки на объедки: новое исследование
Новое исследование британских ученых предполагает, что сельдевые чайки (Larus argentatus) предпочитают съедобные продукты, на которые пал выбор человека.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Происшествия
У вернувшегося из Италии гражданина РФ диагностировали коронавирус
Как сообщает «РИА Новости», у россиянина, который вернулся из Италии, нашли коронавирус.
Общество
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе считают, что эпоха дешевой нефти продлится до 2040 года
Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США, заявил вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала, как чувствует себя в 40 лет
Бывшей фигуристке, экс-солистке группы «Блестящие», телеведущей и актрисе исполняется 40 лет.
Гаджеты
Apple выплатит не меньше $310 млн за ухудшение работы старых iPhone
Apple готова выплатить до $500 млн, но не менее $310 млн, за снижение производительности работы на iPhone старых моделей их американским владельцам.
Политика
Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины
Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Кино
Ким Бодния сыграет наставника Геральта в сериале «Ведьмак»
Звезда «Убивая Еву» 54-летний Ким Бодния присоединился к актерскому составу сериала «Ведьмак».
Футбол
Отложенный матч «Ювентус» – «Интер» может состояться 9 марта
Представители футбольных клубов и руководители итальянского футбола пришли к выводу, что шесть матчей 26-го тура Серии А, которые отменили из-за вспышки коронавируса на севере страны, должны быть сыграны в марте, а не 13 мая, как планировалось изначально, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Подростки, арестованные по подозрению в подготовке массового убийства в школе Саратова, отрицают подготовку к такому преступлению, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Биатлон
Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Общество
У тысяч россиян украли бонусы со скидочных карт
Мошенники всё чаще крадут бонусы со скидочных карт россиян.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
Пушков назвал очень мудрым решение лишить Украину ядерного оружия
В своем микроблоге в Twitter российский сенатор выразил мнение, что «было очень мудро в начале 90-ых лишить Украину ядерного оружия».
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Спорт
Новый глава российских легкоатлетов признал обвинения World Athletics
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко признал правомерность претензий к организации со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).