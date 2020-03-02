Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке. По его словам, задержание произошло по запросу России. Экс-командир "Айдара" попросил сотрудников посольства Украины выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом.
Читать в источнике
Комментировать495

Подробнее о событии

Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов

Московский Комсомолец07:56

Бывший командир «Айдара» Мельничук задержан на границе с Грецией по запросу России

Коммерсантъ03:27

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Lenta.ruвчера в 15:50

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Газета.Ru01:25

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании в Греции по запросу России

РБКвчера в 19:05

В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

РИА Новостивчера в 18:22

Экс-командир «Айдара» задержан на границе Болгарии и Греции

РЕН ТВ00:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Музыка

На «Евровидении» от России выступит фрик-рейв-группа Little Big

Ведомости 13:41
Игры

Демоверсию ремейка Final Fantasy VII выпустила Square Enix

Компания Square Enix сообщила о выходе демоверсии Final Fantasy VII. Как сообщает портал News.ru, для игроков будет доступна первая глава.
Live24 06:00
Финансы

Курс евро поднялся до 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 08:51
Армия и оружие

Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео

Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Lenta.ru 29 февраля в 07:15
Футбол

Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках

Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 12:08
Здоровье

Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы

ToDay News Ufa 05:23
Происшествия

Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу

Родственники и друзья гражданина России, у которого был обнаружен коронавирус нового типа 2019-nCoV, контактировавшие с ним госпитализированы.
РБК 13:28
Армия и оружие

Разведка Украины выяснила, для чего России нужен Крым

Представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия якобы хочет сделать из Крыма свой главный форпост в Черноморском регионе.
ФАН 12:22
Биатлон

Губерниев: Родченков подделал подписи в делах российских биатлонисток

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал подписи на документах по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
РИА Новости 05:30
Политика

Кадыров оценил поправки Путина к Конституции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституции РФ, которые внёс президент страны Владимир Путин.
News.ru 12:35
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Общество

Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда

Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Газета.Ru 11:18
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Общество

Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева

Николай Малышев / ИТАР-ТАСС / Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РЕН ТВ 04:55
Общество

В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек

Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:48
Политика

Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
РИА Новости 10:13
Общество

Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:29
Экономика

Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года

Греф уточнил, что 2019 год также стал очень удачным: по российским стандартам по итогам года Сбербанк заработал 860 млрд рублей чистой прибыли.
Известия 06:20
Общество

Матвиенко: проблема газификации страны «перезрела»

Мой Брянск 09:07
Происшествия

В Оренбурге две девушки разрисовали лифт изнутри

Две оренбургские девушки-веселушки решили выделиться и разрисовали лифт в одной из многоэтажек.
ИнфоСМИ 29 февраля в 11:26
Игры

Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня

505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
Игромания.ру 11:28
Политика

Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США

Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:41
Хоккей

ЦСКА обыграл «Торпедо» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 13:52
Футбол

Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

«Милан» идет в таблице седьмым. Бобан пришел в клуб как функционер в прошлом году. Мальдини провел в «Милане» всю карьеру.
Бомбардир.ру вчера в 03:36
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации.
Известия 10:34
Шоу-бизнес

Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь

32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Телепрограмма 09:12
Гаджеты

Каким будет iPhone 9: все, что известно о следующем «бюджетнике» Apple

Будущая новинка Apple может оказаться не только более доступной альтернативой, причем с полноценной поддержкой всех современных сервисов, но и моделью, которая будет обновляться еще долгое время (iOS 13 доступна на iPhone 6s и выше). iPhone 9 2020: дизайн и начинка Ранее компания уже экспериментировала с "бюджетным" айфоном, выпустив iPhone SE в марте 2016 года.
Вести.Ru 11:02
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия 11:42
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском 29 февраля в 16:32
Общество

Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении

Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Lenta.ru 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное