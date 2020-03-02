Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке. По его словам, задержание произошло по запросу России. Экс-командир "Айдара" попросил сотрудников посольства Украины выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом.

В Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»

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