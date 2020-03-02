Политика
РИА НовостиВ Греции по запросу России задержали бывшего командира «Айдара»
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии, об этом он рассказал в своем фейсбуке. По его словам, задержание произошло по запросу России. Экс-командир "Айдара" попросил сотрудников посольства Украины выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом.
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Задержание экс-комбата «Айдара» связали с убийством российских журналистов
Московский Комсомолец07:56
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Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
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Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках
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Маммолог назвала главные факторы развития рака молочной железы
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Родственники и друзья россиянина с коронавирусом попали в больницу
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Путин может поручить возобновить расследование убийства Листьева
Николай Малышев / ИТАР-ТАСС / Президент России Владимир Путин пока не давал поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек
Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Сбербанк получил 80 млрд рублей чистой прибыли за январь 2020 года
Греф уточнил, что 2019 год также стал очень удачным: по российским стандартам по итогам года Сбербанк заработал 860 млрд рублей чистой прибыли.
Общество
Матвиенко: проблема газификации страны «перезрела»
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В Оренбурге две девушки разрисовали лифт изнутри
Две оренбургские девушки-веселушки решили выделиться и разрисовали лифт в одной из многоэтажек.
Игры
Death Stranding выйдет на PC уже 2 июня
505 Games и Kojima Productions анонсировали дату выхода Death Stranding на РС — 2 июня.
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Госдеп ограничит число сотрудников, работающих в китайских СМИ в США
Американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США ограничивают количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории государства, передает РИА "Новости".
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»
«Милан» идет в таблице седьмым. Бобан пришел в клуб как функционер в прошлом году. Мальдини провел в «Милане» всю карьеру.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику
Производители бытовой техники предупредили о возможном росте цен на свои товары из-за ужесточения экологических требований к их утилизации.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Гаджеты
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Будущая новинка Apple может оказаться не только более доступной альтернативой, причем с полноценной поддержкой всех современных сервисов, но и моделью, которая будет обновляться еще долгое время (iOS 13 доступна на iPhone 6s и выше). iPhone 9 2020: дизайн и начинка Ранее компания уже экспериментировала с "бюджетным" айфоном, выпустив iPhone SE в марте 2016 года.
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1
«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
Общество
Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении
Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.