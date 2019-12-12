Происшествия

ТАССТАССЭкс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Он обвиняется в получении взятки от представителя коммерческой организации, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Суд арестовал экс-главу Челябинска, обвиняемого в получении взятки

РИА Новости06:42

Бывшего подчиненного Тефтелева, обвиняемого во взятках, отправили в СИЗО

Znak.com07:19

Второго фигуранта дела Тефтелева и экс-чиновника мэрии отправили в СИЗО по обвинению во взятке

74.ru07:23

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев отправлен в СИЗО

АиФ Челябинск06:16

Второй фигурант по уголовному делу Тефтелева отправлен в СИЗО

Урал-пресс-информ08:13

Соратника экс-мэра Челябинска отправили за решетку

URA.Ru07:17

Второго фигуранта дела Тефтелева также отправили в изолятор

КП - Челябинск07:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Политика

Путин призвал свести к минимуму возможность ущемления прав человека

По словам президента, само по себе декларирование прав в конституции не означает, к сожалению, их соблюдение на практике.
Радио Маяк 07:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку за внешний вид

Газета.Ru 07:09
Кино

Джуд Лоу пытается сместить Джона Малковича в трейлере «Нового папы»

Sunmag.me вчера в 09:39
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Хоккей

После удара Овечкина хоккейный судья оказался в больнице

Матч завершился несколько часов назад в Вашингтоне и закончился победой команды Ове со счетом 3:2. После начала третьего периода Овечкин случайно толкнул в спину главного арбитра, когда пытался вступить в борьбу за шайбу.
Накануне.Ru 00:25
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА

Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салимджона Ширинова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возврата, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 08:18
Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила компания.
Ведомости 07:37
Политика

Болгария назвала дату пуска российского газа в Сербию

Российский газ станет поступать по «Турецкому потоку» в Сербию с 31 мая 2020 года, заявил посол России в Болгарии Анатолий Макаров со ссылкой на болгарского премьера Бойко Борисова.
Взгляд.ру 08:40
Финансы

Доллар опустился ниже 63 рублей

На торгах курс доллара опустился ниже 63 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло впервые впервые с 25 июля.
Газета.Ru 08:27
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:14
Происшествия

Подозреваемый в убийстве студентки РУДН задержан в Москве

Агентство Москва 02:38
Общество

Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Известия 00:00
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Политика

Миссия ООН назвала число погибших в Донбассе мирных жителей

Глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта была зафиксирована гибель 3344 мирных жителей в Донбассе, еще более 7 тыс. получили ранения.
Взгляд.ру 05:14
Биатлон

Президент СБР Драчёв считает решение WADA по России политизированным

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что решение WADA по России является политизированным.
News.ru 03:20
Политика

МИД РФ: Нидерланды хотят скрыть свои ошибки в расследовании по MH17

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды хотят скрыть собственные ошибки в расследовании катастрофы MH17.
Московский Комсомолец 07:03
Политика

Суд заочно арестовал родственника убитого в Берлине боевика

Суд в Москве заочно арестовал родственника убитого в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Речь идет о Муради Кавтарашвили.
РЕН ТВ 07:58
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Армия и оружие

Американцы испытали тактическую гиперзвуковую ракету

Американская компания Lockheed Martin провела первые испытания перспективной тактической гиперзвуковой ракеты, разработка которой ведется в рамках проекта PrSM (Precision Strike Missile, высокоточная ракета).
N+1 вчера в 08:22
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 16

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16.
ТАСС 01:17
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru вчера в 04:03
Общество

Генпрокуратура может вернуть штрафы за превышение «средней скорости»

Депутаты Госдумы от ЛДПР могут обратиться в Генпрокуратуру с просьбой возвратить деньги со штрафов, выписанных с камер, фиксирующих превышение «средней скорости».
REGNUM вчера в 07:43
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

В целом, как выяснилось, в России мужчина после выхода на пенсию проживет в среднем еще 7,5 лет, а женщина 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Lenta.ru вчера в 07:49
Общество

В Канаде успешно испытали первый в мире электросамолет

Канадская компания Harbour Air провела успешные испытания первого в мире частного электрического самолета.
Новая Кубань вчера в 12:00
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Общество

Участник беспорядков на Майдане рассказал, кто расстреливал силовиков

Адвокат родственников погибших на Майдане беркутовцев Александр Горошинский, комментируя видеозапись допроса, рассказал, что в январе 2018 года в Генеральной прокуратуре Украины был проведён допрос участника Майдана Дмитрия Липового, подозреваемого в расстрелах.
News.ru 07:51
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Николаевич Тефтелев
Российский политик
Российский политический деятель, управленец, глава города Магнитогорска, глава администрации Челябинска и глава того же города. Кандидат технических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное