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ТАССЭкс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке
Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Он обвиняется в получении взятки от представителя коммерческой организации, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.
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