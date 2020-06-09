Коронавирус
RT на русскомБывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
Читать в источнике
Оценить87
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ничего еще не закончилось»: Евгения Ройзмана госпитализировали в больницу с пневмонией
КП - Екатеринбург00:43
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия
Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова
Интерфакс 01:52
Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:57
Политика
Путин подписал закон о создании единой базы данных о россиянах
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра сведений о населении.
Газета.Ru вчера в 10:01
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Экономика
Нефтяная компания BP объявила о масштабных сокращениях
Нефтяная компания BP планирует сократить около 15% своей рабочей силы на фоне вспышки коронавируса и в рамках плана генерального директора Бернарда Луни перевести компанию на работу с возобновляемыми источниками энергии, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 08:30
Происшествия
В Пермском крае пропала двухлетняя девочка
ТАСС вчера в 18:41
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова набрала 6 килограммов и стала блондинкой
Оксана Самойлова решилась на смену имиджа. В своем инстаграме почти уже бывшая супруга Джигана предстала в образе блондинки.
ТВ Центр вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Александра Стриженова решилась на пластику и вышла замуж
Внучка советского актёра рассказала о переменах в жизни. Александра, внучка Олега Стриженова, сыграла свадьбу.
7Дней.ру 02:00
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
Неизвестный кладоискатель нашёл «сокровища Фенна» в Скалистых горах
News.ru вчера в 08:53
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
Футбол
Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией.
Чемпионат 00:17
Политика
Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM вчера в 06:52
Происшествия
Алексей Дюмин высказался о смерти пациента новомосковской больницы
Напомним, 43-летний Константин Красиков, в молодости воевавший в Чечне в составе разведроты под командованием легендарного Алексея Ефентьева - майора с позывным «Гюрза», обратился за помощью в новомосковскую больницу.
Тульские новости вчера в 12:31
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Здоровье
Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое
Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия вчера в 23:02
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Общество
Ещё 5390 пациентов выздоровели в Москве после коронавируса
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 5390 пациентов.
RT на русском 02:26
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Политика
КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей
Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Политика
«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы
Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 01:00
Политика
В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»
В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
Здоровье
Роспотребнадзор назвал водоемы в Челябинске, где опасно купаться
Сотрудники надзорного ведомства предупреждают жителей Челябинска и гостей столицы Южного Урала о том, что отдых в таких местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, так как качество воды на нелегальных пляжах не гарантировано.
АиФ Челябинск 00:36
Происшествия
Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих
Лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса арестовали в американском штате Виргиния за наезд на протестующих.
Lenta.ru 01:52
Экономика
Российские банки снижают ставки по ипотеке
Российские банки начали снижать ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
URA.Ru вчера в 22:23