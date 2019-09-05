Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПротив Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис. "При этом сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан", — заявил он.
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с чего всё началось

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Интерфакс05:25

Подробнее о событии

Михаила Абызова обвинят во всем тяжком

Коммерсантъ12:46

Против Абызова возбудили дело о легализации доходов на 30 млрд руб

РБК06:01

Против Абызова возбудили третье уголовное дело

РИА Новости05:57

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело

RT на русском05:41

Следствие возбудило против Абызова новое дело

ТАСС05:34

Уголовное дело о легализации 32,5 млрд руб. возбуждено в отношении экс-министра М.Абызова

Агентство Москва05:26

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей

Интерфакс05:25
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
Гаджеты

Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp

Российская газета 12:20
Политика

Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru 13:11
Гаджеты

Apple планирует добавить сканер отпечатков пальцев на дисплей iPhone

Компания Apple может добавить функцию распознавания отпечатков пальцев на дисплей iPhone к 2020 году.
Клопс 13:27
Политика

Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии

Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Космос

Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю

РБК 13:35
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Общество

Сочинцев предупредили о непогоде

Непогода придет на курорт сегодня вечером и продержится до конца 6 сентября 2019 года.
КП - Кубань 06:42
Кино

Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»

Актуальные Новости 12:50
Армия и оружие

Новейший американский бомбардировщик B-21 Raider получит возможность противостоять истребителям

Плеус отметил, что B-21 получит расширенные возможности для самообороны.
ГЛАС.RU 13:16
Происшествия

Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае

Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Космос

В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики

Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru вчера в 08:02
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

ТАСС вчера в 11:33
Общество

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Здоровье

Женщина с мертвым мозгом родила дочь в Польше

Жительница Польши родила ребенка спустя 8 недель после смерти мозга.
МИР 24 13:21
Общество

Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей

Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Происшествия

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский.
РБК 09:29
Политика

Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17

Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно поверить в то, что Совместной следственной группе удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение на востоке Украины Boeing MH17.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес

Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры

Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

«Регулятор обвинил телеканал NewsOne в разжигании вражды и попросил суд отобрать у него лицензию на вещание», — говорится в сообщении.
REGNUM 08:02
Культура

Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Теннис

Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене.
Sport24.ru 12:13
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Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
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