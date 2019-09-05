Происшествия
РИА НовостиПротив Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис. "При этом сам факт преступления, в результате которого якобы были получены доходы, не доказан", — заявил он.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.Интерфакс05:25
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 13:41, Вашингтон
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Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
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Политика
Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября
Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
Lenta.ru 12:18
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Apple планирует добавить сканер отпечатков пальцев на дисплей iPhone
Компания Apple может добавить функцию распознавания отпечатков пальцев на дисплей iPhone к 2020 году.
Клопс 13:27
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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Происшествия
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В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Общество
Сочинцев предупредили о непогоде
Непогода придет на курорт сегодня вечером и продержится до конца 6 сентября 2019 года.
КП - Кубань 06:42
Кино
Нейросеть заменила Киану Ривза на Уилла Смита в «Матрице»
Актуальные Новости 12:50
Армия и оружие
Новейший американский бомбардировщик B-21 Raider получит возможность противостоять истребителям
Плеус отметил, что B-21 получит расширенные возможности для самообороны.
ГЛАС.RU 13:16
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Космос
В Музее космонавтики открылась выставка необычной графики
Необычная выставка графических работ "В поисках будущего" открылась в столичном Музее космонавтики.
Molnet.ru вчера в 08:02
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Общество
Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей
Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
Ведомости 12:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
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РБК 09:15
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Здоровье
Женщина с мертвым мозгом родила дочь в Польше
Жительница Польши родила ребенка спустя 8 недель после смерти мозга.
МИР 24 13:21
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
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Происшествия
В Донецке произошел второй взрыв за два дня
Около кинотеатра в Калининском районе Донецка произошел взрыв, пострадал один полицейский.
РБК 09:29
Политика
Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17
Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно поверить в то, что Совместной следственной группе удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение на востоке Украины Boeing MH17.
РИА Новости 00:09
Шоу-бизнес
Родные Юлии Началовой вывезли все ее вещи из квартиры
Пиар-директор певицы Анна Исаева сообщила своим подписчикам, что родные вывезли из жилья вещи Юлии — в том числе пианино Веры.
Woman.ru 10:35
Политика
На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne
«Регулятор обвинил телеканал NewsOne в разжигании вражды и попросил суд отобрать у него лицензию на вещание», — говорится в сообщении.
REGNUM 08:02
Культура
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Теннис
Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене
Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Нью-Хейвене.
Sport24.ru 12:13