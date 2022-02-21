RT на русскомБывшего министра обороны Казахстана Бектанова задержали по делу о бездействии властиЭкс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти после январских беспорядков.RT на русском«20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», —говорится в сообщении прокуратуры.ИзвестияВ Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ.Газета.RuПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января своим указом освободил от должности министра обороны Бектанова.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНовая газетаНовая газетаИА Красная ВеснаПолитическая ЭкспертизаНовый ДеньРЕН ТВREGNUMФАННациональная служба новостейВечерняя МоскваРосбалтЦарьградVSE42.RUПолитика СегодняПодробнее о событииУволенного в январе министра обороны Казахстана задержалиОбщественная служба новостей00:44Генпрокуратура Казахстана подтвердила задержание экс-министра обороны БектановаКоммерсантъ00:18В Казахстане задержали бывшего главу минобороны республики БектановаREGNUM00:06Генпрокуратура подтвердила задержание экс-министра обороны Казахстана БектановаГазета.Ru23:40Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии по службеLenta.ru23:38В Казахстане задержали бывшего министра обороны страны БектановаМосковский Комсомолец00:06В Казахстане задержали бывшего министра обороныNews.ruвчера в 09:27Показать ещёОценить126Поделиться