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Бывшего министра обороны Казахстана Бектанова задержали по делу о бездействии власти

Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по делу о бездействии власти после январских беспорядков.
RT на русском
«20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», —говорится в сообщении прокуратуры.
Известия
В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ.
Газета.Ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 января своим указом освободил от должности министра обороны Бектанова.
РИА Новости

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