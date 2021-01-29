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Lenta.ru
Lenta.ru

Бывшего министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону. Суд также заочно арестовал Солдатову и поместил ее под стражу.В источнике
С чего всё началось
Суд заочно арестовал экс-главу омского минздрава Ирину Солдатову, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила
 пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области.
Ведомостивчера в 07:03
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РИА Новости

Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск

РИА Новостивчера в 07:41
НГС55

Ирину Солдатову объявили в международный розыск и заочно арестовали

НГС55вчера в 07:31
ТАСС

Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск

ТАССвчера в 07:21
Город55.ру

Три ожидаемые новости пятницы, завершающие последнюю рабочую неделю января в Омске

Город55.рувчера в 09:10
12 Канал Омск

Экс-министра Ирину Солдатову заочно арестовали и объявили в международный розыск

12 Канал Омсквчера в 06:40
Коммерческие Вести

Экс-министр здравоохранения Омской области заочно арестована и объявлена в международный розыск

Коммерческие Вестивчера в 06:39
Новый Омск

После Омска Солдатова улетела за границу и «засела» в своей дубайской квартире - источник

Новый Омсквчера в 05:42

Директор Юлии Началовой заявила, что хоккеист Фролов угрожал певице до ее смерти

Как уточнила подруга Началовой, Фролов грозился заселить кого-то на ту половину квартиры, которая была получена от его гражданской жены По словам Анны Исаевой, пиар-директора исполнительницы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, у певицы и хоккеиста Александра Фролова были напряжённые отношения.
Центральная Служба Новостей27 января в 23:21

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Российские химики обнаружили, что стеклокристаллический материал ситалл, которые применяют для создания зеркал телескопов, можно использовать в разработке сверхбыстрых оптических чипов.
ТАСС Наука вчера в 06:42