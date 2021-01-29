Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону. Суд также заочно арестовал Солдатову и поместил ее под стражу.

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С чего всё началось Суд заочно арестовал экс-главу омского минздрава Ирину Солдатову, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области. Ведомости вчера в 07:03