Бывшего министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск
Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по региону. Суд также заочно арестовал Солдатову и поместил ее под стражу.В источнике
С чего всё началось
Суд заочно арестовал экс-главу омского минздрава Ирину Солдатову, которая подозревается в превышении должностных полномочий, сообщила
пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Омской области.
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Город55.рувчера в 09:10
Экс-министра Ирину Солдатову заочно арестовали и объявили в международный розыск
12 Канал Омсквчера в 06:40
Экс-министр здравоохранения Омской области заочно арестована и объявлена в международный розыск
Коммерческие Вестивчера в 06:39
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