Происшествия
Газета.RuБывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
В Мариуполе расстреляли ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Джумаева, который участвовал в вооруженном конфликте в Донбассе в составе батальона "Пятнашка". Об этом сообщает местное издание "0629", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.
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