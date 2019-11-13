Общество

REGNUMREGNUMБывшего полковника Захарченко признали опасным для окружающих

Бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый по коррупционной статье к длительному сроку лишения свободы, получил статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката осуждённого Валерию Туникову.
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с чего всё началось

«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко

Комиссия «Лефортово», руководствуясь ведомственной инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поставила Дмитрия Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.
Коммерсантъвчера в 17:49

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Захарченко присвоили статус склонного к побегу заключенного

Коммерсантъ02:58

Адвокат экс-полковника Захарченко обжалует решение СИЗО о признании его склонным к побегу

ТАСС01:33

Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным и склонным к побегу

URA.Ruвчера в 20:06

СМИ сообщили о признании экс-полковника Захарченко опасным заключенным

Известиявчера в 23:42

Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:05

В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

РБК00:49

Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих

Lenta.ruвчера в 19:37
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Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Общество

Губернатор назвал «апокалиптическим» наводнение в Венеции

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
Политика Сегодня 06:21
Общество

Рекордные морозы принёс в США воздух из Сибири

News.ru 01:25
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Общество

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам

Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Армия и оружие

СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии

В Сирии поменялся командующий российской группировкой войск.
РБК 07:23
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Политика

Аграрии принесли к зданию Верховной рады мертвую свинью в гробу

РБК 07:47
Экономика

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Происшествия

В Перми плачущий ребенок сбежал из детского сада в одних трусах

Частный детский сад «Маленькая страна» в Перми ребенок сбежал с «тихого часа» в одних трусах. Видео инцидента «гуляет» в социальных сетях.
Регион online 07:40
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Экономика

В России с августа обанкротились 90 застройщиков

С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
РБК 05:23
Армия и оружие

В Белоруссию прибыли два самолета Су-30СМ из России

Во вторник в Борисове министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что два из закупленных в России истребителя Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября, днем планируется их посадка на аэродроме в Барановичах.
РИА Новости 06:55
Космос

Вместо робота FEDOR в космос отправят его «детей»

Побывавший на Международной космической станции робот FEDOR в космос больше не полетит, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.
Интерфакс 07:44
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Общество

Во ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык «убогим»

В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим".
РИА Новости 07:25
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Происшествия

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Армия и оружие

Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста

Компания "Радионикс", которая функционирует в интересах украинского военно-промышленного комплекса, поделилась деталями о ракете Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РЕН ТВ вчера в 10:09
Происшествия

Тюменского блогера арестовали на 15 суток за статью в ЖЖ

В Тюмени суд отправил под арест на 15 суток задержанного накануне блогера Алексея Кунгурова.
Росбалт вчера в 08:37
Общество

Главбух «Седьмой студии» Масляева дала суду показания о «черной кассе»

Интерфакс 05:57
Политика

В Госдуме поддержали поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками, после принятия которого под закон могут попасть физические лица.
Газета.Ru 07:27
Политика

В Раде голосование по рынку земли назвали «битвой за Сталинград»

Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия разослал однопартийцам инструкцию, в которой назвал голосование в Верховной раде по поводу земельной реформы на Украине «битвой за Сталинград».
RT на русском 07:34
Происшествия

СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале

Российская газета 06:20
Политика

МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Политика

Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Армия и оружие

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ России

Издание Berlinkske опубликовало статью, в которой новейший бронированный ледокол ВМФ России «Иван Папанин» был назван «Новым арктическим кулаком Путина».
Военное дело вчера в 22:24
Общество

Регина Тодоренко обошла конкуренток и получила премию «Женщина года»

Телеведущая и певица Регина Тодоренко стала обладательницей звания «Женщина года» по версии журнала Glamour.
News.ru вчера в 23:02
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Телепрограмма 00:36
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