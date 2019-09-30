Политика
РБКБывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже
В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщает Le Figaro. Церемония прошла на кладбище Монпарнас, где похоронена дочь Ширака, Лоуренс, скончавшаяся в 2016 году. В похоронах участвовали несколько десятков человек, в основном это родственники и близкие бывшего президента.
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Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 09:08
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Пушков рассказал об отношениях Путина с бывшим президентом Франции Жаком Шираком
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