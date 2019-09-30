Политика

РБКРБКБывшего президента Франции Жака Ширака похоронили в Париже

В Париже прошли похороны бывшего президента Франции Жака Ширака, сообщает Le Figaro. Церемония прошла на кладбище Монпарнас, где похоронена дочь Ширака, Лоуренс, скончавшаяся в 2016 году. В похоронах участвовали несколько десятков человек, в основном это родственники и близкие бывшего президента.
Читать в источнике
Комментировать284
Дмитрий Песков
Собственно, французы, естественно, выражали слова признательности, что в этот траурный день Путин был вместе с ними, нашел время прилететь в Париж.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 09:08

Подробнее о событии

«Символ Франции для всего мира». Как в Париже прощались с Жаком Шираком

Дождь15:22

Ширак стоит мессы

Коммерсантъ16:18

Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

РИА Новости11:02

Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже

Говорит Москва09:58

В Сен-Сюльпис прошла заупокойная служба по Жаку Шираку

ТАСС08:13

Пушков рассказал об отношениях Путина с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

Народные новости14:16

В Париже прошла церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком

Эхо Москвы11:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:52, Вашингтон
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Кино

Сериал об истории поимки ангарского маньяка стартовал на НТВ

Экономика сегодня 18:57
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Политика

ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы.
РИА Новости 06:09
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru 10:19
Футбол

В РФС появился департамент по борьбе с договорными матчами

«В Российском футбольном союзе появилось новое подразделение - департамент защиты игры, который будет заниматься профилактикой и предупреждением договорных матчей и попыток влияния на результат; анализом информации, полученной от букмекерских компаний; контролем деятельности субъектов футбольного рынка», — говорится в сообщении РФС.
Rambler News Service 12:39
Здоровье

В Подмосковье родился младенец-богатырь

Российская газета 07:51
Авто

Водители требуют от Volkswagen компенсацию

Водители требуют от автогиганта компенсации за урон, причиненный разразившимся четыре года назад громким скандалом, больше известным как «дизельгейт».
Expert.ru 06:34
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Политика

«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Армия и оружие

В Польше завершается создание элемента ПРО Aegis Ashore

Руководитель Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джон Хил недавно совершил визит на участок системы ПРО Aegis Ashore в Польше.
ГЛАС.RU 09:48
Происшествия

В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами

РИА Новости 01:39
Происшествия

На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка

В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 20:43
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия

Полицейские в Читинском районе застрелили медведя

В Читинском районе полицейские застрелили раненного медведя.
Zab.RU 03:19
Культура

Ксения Собчак прокомментировала разногласия с Первым каналом

Представители Первого канала отрицают отмену шоу с Собчак в роли ведущей. При этом точная дата дебюта Ксении не называется.
StarHit.ru 13:00
Экономика

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила

Не всем девелоперам удалось перейти на новые правила Реформа финансирования жилищного строительства в России стартовала не слишком гладко.
Коммерсантъ 18:30
Шоу-бизнес

Нарколог объяснил поведение Бочкаревой при задержании с кокаином

РЕН ТВ 15:40
Спорт

Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА

К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Здоровье

Объяснена разница между ОРВИ и гриппом

ОРВИ длится не больше недели, а от гриппа нужно лечиться 7-10 дней.
Мослента 28 сентября в 07:24
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на «старых» смартфонах

Мессенджер WhatsApp станет недоступен на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС).
Коммерсантъ 19:32
Общество

В России вступил в силу закон о запрете хостелов в жилых домах

В России вступил в силу закон о запрете на размещение гостиниц и хостелов в жилых домах.
РБК 18:00
Общество

В стиральных машинах нашли «домики» для кишечной инфекции

Кубань 24 17:39
Армия и оружие

Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»

Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 03:10
Политика

Бабича назначили первым замминистра экономического развития

Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития, сообщил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
РИА Новости 14:27
ещё по теме
Жак Ширак
Французский политик
Французский государственный и политический деятель. Президент Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное