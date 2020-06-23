Происшествия
Lenta.ruБывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Общество
Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
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Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
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Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
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Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Общество
Путин предложил снизить ставку страховых взносов в IT до 7,6%
Путин предложил снизить ставку страховых взносов в IT до 7,6% и ставку налога на прибыль до 3%.
ТАСС 10:46
Армия и оружие
Украина пригрозила ракетным ударом по кораблям в Новороссийске
Украина может нанести удар мощной крылатой ракетой под названием «Нептун» по кораблям, принадлежащим российскому флоту.
Ореанда-Новости 21 июня в 01:54
Технологии
МТС выходит на рынок «умных автомобилей»
Компания "МТС" сообщила о создании нового направления "МТС Automotive". В нем будут представлены решения в области connected cars.
Pravda.Ru 03:16
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Кристина Асмус сообщила о разводе с Гариком Харламовым
Кристина Асмус разводится с Гариком Харламовым. Новость актриса сообщила в соцсетях.
Inc-news.ru вчера в 11:10
Армия и оружие
Глава ДНР предостерёг Киев от агрессии против Донецка
Силы ДНР ответят на любые агрессивные действия украинских боевиков. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА Новороссия вчера в 16:45
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 15:56
Происшествия
Руководство «Спартака» обеспокоилось задержаниями фанатов
Москва, 23 июня 2020, 15:56 — REGNUM Совет директоров футбольного клуба «Спартак» выразил беспокойство в связи с задержаниями болельщиков команды, которые ранее были задержаны сотрудниками МВД РФ в связи с перфомансом перед стадионом «Открытие Арена».
REGNUM 08:56
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Политика
Осужденный за шпионаж Пол Уилан не собирается обжаловать приговор
Общественная служба новостей 04:59
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Футбол
Футбольный агент: «Бариновым серьезно интересуются клубы из Германии»
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в сфере интересов немецких клубов.
Матч ТВ 10:04
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля
Как стало известно 23 июня, всеобщая летняя оздоровительная кампания в Ленобласти стартует 2 июля.
Форпост Северо-Запад 09:57
Происшествия
В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
РИА Новости вчера в 19:56
Происшествия
Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство
Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
Космос
Что, если бы мы смогли создать антигравитацию?
Антигравитация, как следует из названия, является гипотетическим средством противодействия эффектам гравитации.
V-kosmose.com вчера в 02:00
Общество
В Ялте приняли присягу дворники
Крымская газета 05:57
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
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Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25