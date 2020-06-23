с чего всё началось

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».

Политика В МИД РФ развенчали слухи о «российском присутствии» в Ливии Источником слухов о якобы присутствии "российских наемников" на ливийской территории являются недостоверные данные, считает директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 1K

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 24

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 539

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 68

Политика Путин выступит с телеобращением к россиянам Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2,4K

Футбол Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 7

Общество Жители Ленобласти смогут бесплатно сдать тест на антитела В понедельник, 22 июня, стало известно, что жители Ленинградской области смогут бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.

Здоровье В России изменят схему назначения лекарств при выписке из больниц Глава правительства напомнил, что часто в больницах лечат одними лекарствами, а при выписке назначают аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого же положительного эффекта для выздоровления. 3

Авто В Сети показали изображения новой Lada Granta Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько лет российская марка выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, также планируется автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta. 6

Общество Работающим пенсионерам продлили больничные "Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении. 1K

Политика Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству. 3