Происшествия
Lenta.ruБывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».
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Политика
В США позитивно оценили переговоры с Россией в Вене
Переговоры по стратегической стабильности между Россией и США оказались продуктивными.
РЕН ТВ 00:33
Общество
В ЦИК рассказали о досрочно проголосовавших по Конституции за рубежом
Около 2 тыс. человек досрочно проголосовали по поправкам к Конституции за рубежом. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
RT на русском 04:27
Политика
В МИД РФ развенчали слухи о «российском присутствии» в Ливии
Источником слухов о якобы присутствии "российских наемников" на ливийской территории являются недостоверные данные, считает директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Политика Сегодня 07:07
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Шоу-бизнес
Бузова настойчиво намекает на беременность в серии постов в Instagram
Уже на протяжении нескольких постов девушка явно намекает на беременность.
Невские Новости вчера в 18:02
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Футбол
Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».
RT на русском 04:08
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском 04:19
Общество
Жители Ленобласти смогут бесплатно сдать тест на антитела
В понедельник, 22 июня, стало известно, что жители Ленинградской области смогут бесплатно сдать тест на антитела к вирусу SARS CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не называть его «Вусаты таракан»
Life.ru вчера в 18:43
Здоровье
В России изменят схему назначения лекарств при выписке из больниц
Глава правительства напомнил, что часто в больницах лечат одними лекарствами, а при выписке назначают аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого же положительного эффекта для выздоровления.
Rambler News Service 07:03
Авто
В Сети показали изображения новой Lada Granta
Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько лет российская марка выпустит два компактных кроссовера, новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta второго поколения, также планируется автомобиль "нижнего C-сегмента" - преемник Lada Vesta.
Российская газета 07:30
Футбол
Тренер «Чайки» Адиев: матч «Сочи» и «Ростова» - жирный минус для РПЛ
Матч "Сочи" против "Ростова" стал жирным минусом для чемпионата России, заявил главный тренер клуба Футбольной национальной лиги "Чайка" Магомед Адиев.
РИА Новости 05:29
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Армия и оружие
США перебрасывают в Польшу военных и истребители F-16
Ранее президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности страны.
Русская Планета 07:37
Общество
Работающим пенсионерам продлили больничные
"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 20 июня в 09:09
Политика
Трамп объявил о тюремных сроках за осквернение памятников
Президент США Дональд Трамп объявил у себя в Twitter об арестах и наказаниях за осквернение любых памятников, принадлежащих государству.
Lenta.ru 07:56
Хоккей
КХЛ просит Минспорт помочь вернуть легионеров в Россию
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила в Министерство спорта России списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей.
Нева Спорт 07:53