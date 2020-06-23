Происшествия
Lenta.ruБывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Общество
Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса
Интерфакс 10:23
Политика
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики.
РИА Новости 11:34
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей
Ранее стало известно, что детские выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 19,8 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 12:16
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Экономика
В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок
Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.
Дума ТВ 10:22
Общество
Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране
Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Хоккей
СКА сыграет в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани
Петербургский СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина, передаёт пресс-служба КХЛ во вторник.
78.ru 11:50
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике
RT на русском 11:49
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Космос
Virgin Galactic и NASA готовят программу туристических полетов на МКС
REGNUM вчера в 11:45
Экономика
Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу
Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента.
РЕН ТВ 11:55
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Космос
Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер
Экзопланету HIP 67522 b на расстоянии 490 световых лет от Земли обнаружил спутник TESS, сообщает 22 июня журнал Astronomical Journal.
ИА Красная Весна 10:39
Шоу-бизнес
Прилучного заподозрили в романе со звездой «Папиных дочек»
Актеры раньше играли в одном спектакле Павел Прилучный накануне был замечен в Санкт-Петербурге со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
Inc-news.ru 11:00
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Авто
Появились изображения новых кроссоверов Toyota
В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
Автоновости дня 06:20
Космос
Лучшее за день. 22 июня
Включение гамильтоновой динамики избавило нейросеть от «слепоты к хаосу» — неспособности предсказывать или реагировать на беспорядок в системе.
Индикатор 01:07
Происшествия
Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК вчера в 11:17
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Политика
Болтон рассказал о жестких переговорах Обамы и Путина по Крыму
Бывший президент США Барак Обама призывал Владимира Путина в 2014 года «не идти дальше аннексии Крыма».
Росбалт вчера в 07:49
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
Футбол
Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Деловое.ТВ 09:49
Политика
Путин сегодня выступит с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин сегодня, 23 июня, выступит с телеобращением к гражданам.
Коммерсантъ 05:32
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30