с чего всё началось

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».

Политика Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где планирует присутствовать на параде Победы в Москве, сообщил официальный сайт президента республики. 1

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 413

Экономика В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках.

Происшествия В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник. 137

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 319

Хоккей СКА сыграет в турнире обладателей Кубка Гагарина в Казани Петербургский СКА примет участие в турнире обладателей Кубка Гагарина, передаёт пресс-служба КХЛ во вторник.

Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах. 97

Космос Спутник TESS обнаружил самый молодой горячий юпитер Экзопланету HIP 67522 b на расстоянии 490 световых лет от Земли обнаружил спутник TESS, сообщает 22 июня журнал Astronomical Journal.

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 148

Авто Появились изображения новых кроссоверов Toyota В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota. 1

Космос Лучшее за день. 22 июня Включение гамильтоновой динамики избавило нейросеть от «слепоты к хаосу» — неспособности предсказывать или реагировать на беспорядок в системе.

Происшествия Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах). 542

Общество Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. 4

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 150

Футбол Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны» Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".