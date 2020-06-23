с чего всё началось

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 357

Авто Появились изображения новых кроссоверов Toyota Накануне на сайте патентного ведомства Японии появились изображения сразу двух новинок, относящихся к компактному и среднему классу SUV.

Культура Умер балетмейстер Большого театра Как напоминает RT, народный артист СССР входил в состав Большого театра 25 лет.

Политика Путин выступит с телеобращением Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 1,3K

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 7

Общество В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль. 8

Происшествия Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм». 304

Здоровье На Сахалине 65 больных коронавирусом готовятся к выписке Около 100 больных коронавирусом на Сахалине идут на поправку. 65 из них островные медики планируют выписать в ближайшие дни.

Политика Путин приехал в новый храм Минобороны в парке «Патриот» Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где осмотрел главный собор Вооруженных сил, собор Воскресения Христова, и обратился к военнослужащим. 1,9K

Футбол Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия. 6

Футбол Рахим Стерлинг отреагировал на баннер «Жизни белых важны» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на инцидент в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который прошёл в Манчестере накануне, 22 июня, и завершился победой «горожан» со счётом 5:0. После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны).

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда. 2,2K

Общество Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева. 1

Общество В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы. 645

Общество Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков. 620

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 17