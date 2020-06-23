Происшествия

Lenta.ruLenta.ruБывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».
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Процесс в Первомайском районном суде Бишкека закончился приговором экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, который является одним из фигурантов дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, сообщает портал 24.kg
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Киргизский политик
Киргизский и советский государственный и политический деятель. Президент Киргизской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Герой Киргизской Республики. Почётный президент Федерации самбо Киргизской Республики.
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