Происшествия
Lenta.ruБывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».
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Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Авто
Появились изображения новых кроссоверов Toyota
Накануне на сайте патентного ведомства Японии появились изображения сразу двух новинок, относящихся к компактному и среднему классу SUV.
Новые автомобили 05:38
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву. Он сделал это во время беседы с The Globe and Mail.
Piter.tv 01:13
Культура
Умер балетмейстер Большого театра
Как напоминает RT, народный артист СССР входил в состав Большого театра 25 лет.
Утро.ru 06:25
Политика
Путин выступит с телеобращением
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:31
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Происшествия
Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
Здоровье
На Сахалине 65 больных коронавирусом готовятся к выписке
Около 100 больных коронавирусом на Сахалине идут на поправку. 65 из них островные медики планируют выписать в ближайшие дни.
Сахалин.Инфо 05:33
Политика
Путин приехал в новый храм Минобороны в парке «Патриот»
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где осмотрел главный собор Вооруженных сил, собор Воскресения Христова, и обратился к военнослужащим.
РБК вчера в 03:00
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Футбол
Рахим Стерлинг отреагировал на баннер «Жизни белых важны»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на инцидент в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли», который прошёл в Манчестере накануне, 22 июня, и завершился победой «горожан» со счётом 5:0. После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter (Жизни белых важны).
Чемпионат 02:44
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.
Газета.Ru 04:08
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Игры
Facebook купила разработчиков The Order: 1886
News.ru 03:26
Происшествия
В центре Москвы задержали участников несогласованной акции
Известия вчера в 14:22
Происшествия
Собака пострадала на рейсе «Аэрофлота»
Neva.Today вчера в 13:55
Общество
В Роструде напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Как напомнили в Роструде, среда, 24 июня, объявлена нерабочим днем с сохранением зарплаты в честь проведения парада Победы.
Повестка дня вчера в 03:03
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
Гаджеты
В сети появились макеты iPhone 12
Газета.Ru вчера в 06:26
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
За сутки зарегистрировали 140 новых случаев заболевания, в том числе в Ростове, Шахтах, Белокалитвинском районе, Кагальницком, Аксайском районах.
Rostov gazeta 04:49
Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом
Российский музыкант и лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил альбом «Знак огня».
Ридус 05:49
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса 04:31