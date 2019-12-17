Политика
Lenta.ruПервеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters. Суд признал Мушаррафа виновным в государственной измене.
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Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa.ИноСМИ05:39
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