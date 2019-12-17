Политика

Lenta.ruLenta.ruПервеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Бывший президент и премьер-министр Пакистана Первез Мушарраф приговорен к смертной казни, сообщает агентство Reuters. Суд признал Мушаррафа виновным в государственной измене.
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с чего всё началось
Специальная коллегия присяжных приговорила бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене, сообщает пакистанский телеканал Samaa
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ИноСМИ05:39

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Судебные процессы в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа

ТАСС07:16

Бывшего президента Пакистана приговорили к смертной казни

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Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Газета.Ru05:02

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

RT на русском03:28

Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Lenta.ru02:40
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:35, Ашберн

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

КП - Беларусь05:34
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 07:35, Ашберн
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Первез Мушарраф
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