Политика
ТАССБывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Об этом во вторник сообщает газета Dawn. Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.
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Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Китай угрожает Германии ответными мерами в случае запрета Huawei
По сообщениям сетевых источников, китайский посол Ву Кен (Wu Ken) пригрозил Германии ответными мерами в случае введения запрета на использование телекоммуникационного оборудования Huawei, предназначенного для построения сетей связи пятого поколения (5G).
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры с матерью
Наследница известной телеведущей Полина позднее рассказала, почему попала в больницу после конфликта с мамой.
Общество
Минтруд предложил сократить срок выдачи маткапитала
Министерство труда и социальной защиты предлагает сократить срок рассмотрения заявлений на использование маткапитала с 30 до 12 дней.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Политика
В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей
Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову
Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Армия и оружие
Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море
Фигурное катание
Команда Тутберидзе раскритиковала Плющенко и Тарасову за Загитову
Происшествия
Адвокат рассказал о психиатрической экспертизе историка Соколова
Политика
Pioneering Spirit уложил половину датского участка «Северного потока-2»
Крупнейший в мире трубоукладчик уложил половину участка «Северного потока-2» в датской экономической зоне Балтийского моря.
Общество
В России отменят комиссию для банковских переводов между регионами
Изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» предполагают отмену комиссий за переводы между физическими лицами — клиентами одного банка, чьи счета были открыты в разных регионах.
Общество
Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии
Политика
«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину
Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Общество
Во Франции оштрафовали Bloomberg на €5 млн
«Французский финансовый регулятор AMF оштрафовал американское информагентство Bloomberg на €5 млн ($5,5 млн) за публикацию не соответствующего действительности релиза о деятельности строительной компании Vinci в ноябре 2016 года», — отмечает Reuters.
Экономика
Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Спорт
По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
Политика
CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Армия и оружие
Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик
Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.