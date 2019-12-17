Политика

ТАССТАССБывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Об этом во вторник сообщает газета Dawn. Вердикт был вынесен судебной коллегией из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха.
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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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Экс-президенту Пакистана Мушаррафу вынесен смертный приговор

Вести.Ru02:57

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС02:39
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:28, Ашберн
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Первез Мушарраф
Пакистанский военный деятель
Военный, политический и государственный деятель Пакистана. Генерал, бывший президент Пакистана, пришёл к власти в 1999 году в результате бескровного государственного переворота.
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