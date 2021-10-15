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Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает CNN.
РБК
75-летний экс-президент находится в стабильном состоянии, передаёт CNN слова официального представителя Клинтона.
Pravda.Ru
По словам официального представителя Клинтона, 75-летний политик «идет на поправку» и «находится в хорошем настроении».
РБК
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.
РИА Новости

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