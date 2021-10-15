Следователи задержали в Чите 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 14-летней девочки в поселке КСК, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.
Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала, что россияне скрылись от информации о заболеваемости коронавирусом и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком».
По словам Барановой, в человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств, однако не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции.