Биолог Баранова назвала селекцию людей худшим вариантом развития пандемии коронавируса

По словам Барановой, в человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств, однако не все из них можно назвать достаточным фактором для эволюционной селекции.