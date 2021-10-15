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Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния, причиной стало заражение крови.
ТАСС
По данным CNN, причина поступления в медучреждение - заражение крови.
ТК Звезда
75-летний экс-президент находится в стабильном состоянии, передаёт CNN слова официального представителя Клинтона.
Pravda.Ru
Представитель Клинтона также заявила, что экс-президент "идет на поправку".
РИА Новости

Подробнее о событии

Экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в реанимацию инфекционной больницы
Lenta.ru21:16
В Калифорнии госпитализировали экс-президента США Билла Клинтона с заражением крови
РИА Новости21:39
Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови
Коммерсантъ21:20
CNN: Билл Клинтон госпитализирован
RT на русском21:29
Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови
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Билла Клинтона госпитализировали в США
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CNN сообщил о госпитализации Билла Клинтона
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