"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы", — заявил он в беседе с агентством "Прайм".
Одной из подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области оказалась трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону (вместо винтовки используется лук) 28-летняя Мария Корнеева.
Студия анонсировала сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — Definitive Edition в октябре этого года, в него войдут следующие игры: GTA III GTA Vice City GTA San Andreas По информации инсайдеров, это будут ремастеры на движке Unreal Engine 5.