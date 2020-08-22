Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране.В источнике
С чего всё началось
В Пскове задержан следователь, публично заявивший о своем увольнении после жестких действий белорусских силовиков на вызванных президентскими выборами акциях протеста, сообщает портал TUT.BY
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В Пскове задержали призывавшего «изгнать диктатора» белорусского следователя
Московский Комсомолец10:40