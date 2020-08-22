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РИА Новости
РИА Новости

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране.В источнике
С чего всё началось
В Пскове задержан следователь, публично заявивший о своем увольнении после жестких действий белорусских силовиков на вызванных президентскими выборами акциях протеста, сообщает портал TUT.BY
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РЕН ТВ10:21
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В Пскове задержан уволившийся на фоне протестов белорусский следователь

Коммерсантъ11:28
Говорит Москва

СМИ сообщили о задержании экс-сотрудника Следственного комитета Белоруссии

Говорит Москва12:21
Комсомольская правда

Уволившийся из органов гражданин Белоруссии задержан в Пскове

Комсомольская правда12:07
РБК

Адвокат сообщил о задержании в Пскове бывшего следователя из Белоруссии

РБК12:03
РИА Новости

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

РИА Новости13:24
Московский Комсомолец

В Пскове задержали призывавшего «изгнать диктатора» белорусского следователя

Московский Комсомолец10:40
Дождь

В Пскове задержали бывшего сотрудника белорусского СК, уволившегося на фоне протестов

Дождь10:16

Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального

Анализы Алексея Навального показали содержание алкоголя и кофеина в моче, при этом оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены, заявили в Минздраве Омской области.
RT на русском10:06
4,1K

«Симфония № 7» Шостаковича прозвучит из античного театра в Болгарии

Оркестр Пловдивской оперы под управлением лауреата IV Международного австро-венгерского конкурса дирижеров Диана Чобанова исполнит три части одной из самых важных симфоний композитора, которые Шостакович закончил в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде.
Российская газета06:56