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РИА Новости
РИА Новости

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране.В источнике
С чего всё началось
В Пскове задержан следователь, публично заявивший о своем увольнении после жестких действий белорусских силовиков на вызванных президентскими выборами акциях протеста, сообщает портал TUT.BY
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РЕН ТВвчера в 10:21
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Псковская Лента Новостей

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

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В Пскове задержали призывавшего «изгнать диктатора» белорусского следователя

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Адвокат сообщил о задержании в Пскове бывшего следователя из Белоруссии

РБКвчера в 12:03
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В Пскове задержан уволившийся на фоне протестов белорусский следователь

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«Уверен на 99,9%, что это ФСБ». Как и за что в Пскове задержали уволившегося сотрудника СК Беларуси

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Взгляд.ру20 августа в 00:58
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