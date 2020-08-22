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РИА Новости
РИА Новости

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране.В источнике
С чего всё началось
В Пскове задержан следователь, публично заявивший о своем увольнении после жестких действий белорусских силовиков на вызванных президентскими выборами акциях протеста, сообщает портал TUT.BY
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РЕН ТВ10:21
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Псковская Лента Новостей

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

Псковская Лента Новостей15:24
Московский Комсомолец

В Пскове задержали призывавшего «изгнать диктатора» белорусского следователя

Московский Комсомолец10:40
РИА Новости

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

РИА Новости13:24
Комсомольская правда

Уволившийся из органов гражданин Белоруссии задержан в Пскове

Комсомольская правда12:07
РБК

Адвокат сообщил о задержании в Пскове бывшего следователя из Белоруссии

РБК12:03
Коммерсантъ

В Пскове задержан уволившийся на фоне протестов белорусский следователь

Коммерсантъ11:28
Дождь

«Уверен на 99,9%, что это ФСБ». Как и за что в Пскове задержали уволившегося сотрудника СК Беларуси

Дождь14:44

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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Бывший адвокат Ефремова заявил об отсутствии отпечатков актера на руле

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался проходящий по делу о ДТП актер Михаил Ефремов, заявил, что на руле автомобиля артиста обнаружены отпечатки пальцев другого человека.
Известия15:34
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ruвчера в 14:03