Политика

Life.ruLife.ruБывшего советника и друга Трампа приговорили к 3 годам тюрьмы

Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорён к трём годам и четырём месяцам тюремного заключения. Он был сторонником американского лидера в период выборов 2016 года.
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Трамп заявил об «очень хороших шансах» на оправдание экс-советника Стоуна

РБКвчера в 19:24

Дональд Трамп заявил, что хотел бы оправдания Роджера Стоуна

Эхо Москвывчера в 18:11

Трамп надеется, что его соратника Стоуна оправдают

РИА Новостивчера в 15:41

Трамп заявил, что у экс-советника Стоуна «высокие шансы быть оправданным»

ТАССвчера в 17:14

Экс-советника Трампа приговорили к 3 годам 4 месяцам тюрьмы по «российскому делу»

Интерфаксвчера в 13:04

Бывший советник Трампа Роджер Стоун осужден 40 месяцев тюрьмы

Телеканал 360°вчера в 13:02

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорен к более чем к трем годам тюрьмы

Газета.Ruвчера в 13:21
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Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Авто

АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct

Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Tvoe-avto.com 18 февраля в 09:52
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Здоровье

Названы ранние признаки рака толстой кишки

Определены пять признаков возможного наличия у человека рака толстой кишки.
ToDay News Ufa 18 февраля в 06:30
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Тошич может продолжить карьеру в Казахстане

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич может стать игроком казахстанского "Кайрата", сообщает Telegraf.
Газета.Ru вчера в 23:20
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Шоу-бизнес

Ксения Бородина резко ответила на нападки подписчиков в адрес ее мужа

Известная российская телеведущая заступилась за своего супруга Курбана Омарова.
КМВ Новости вчера в 04:23
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
RT на русском 00:11
Политика

Макрон и Меркель предложили Путину провести встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном.
Lenta.ru вчера в 15:37
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС вчера в 05:39
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru 19 февраля в 07:23
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Игры

Ремейк первой Gothic выйдет на PC и приставках

Запускает работу над ремейком компьютерной игры Gothic для персонального компьютера и приставок нового поколения PS5 и Xbox Series X издатель THQ Nordic, 19 февраля заявила пресс-служба компании.
Красная весна 19 февраля в 05:49
Политика

Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина

Сильные страхи Центр политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым подготовил доклад "Уйти нельзя остаться" о рисках и страхах россиян в связи с возможным уходом Владимира Путина с поста президента (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Общество

Правительство отреагирует на критику качества госуправления

Правительство отреагирует на критику качества госуправления Белый дом услышал критику Счетной палаты (СП) и намерен оптимизировать свою работу: на заседании правительства его глава Михаил Мишустин назвал «недопустимым» объем неиспользованных министерствами и ведомствами бюджетных средств и поручил Минфину и Минстрою вновь оптимизировать систему госзакупок.
Коммерсантъ вчера в 15:01
Армия и оружие

Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе

Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Российская газета 00:23
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Происшествия

Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции

Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.
ТАСС вчера в 16:32
Политика

Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Лукашенко по нефти

Ранее на этой неделе Сечин встретился Лукашенко. "Роснефть" является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
РБК вчера в 17:11
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Армия и оружие

ВМС США планируют создать крейсер нового поколения

Для ВМС США планируют разработать тяжелый боевой корабль нового поколения. Это будет корабль крейсерского типа.
Российская газета 19 февраля в 04:02
Происшествия

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Биатлон

Глава СБР назвал состав женской сборной на эстафету на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв назвал состав женской сборной в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
REGNUM 00:11
Общество

Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

РБК вчера в 23:33
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Происшествия

Коронавирус не выявлен у сбежавшей из Боткинской больницы пациентки

Врачи взяли анализы у петербурженки Аллы Ильиной, которая сбежала из инфекционной больницы имени Боткина.
Gazeta.SPb 00:38
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