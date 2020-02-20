Экс-советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун приговорён к трём годам и четырём месяцам тюремного заключения. Он был сторонником американского лидера в период выборов 2016 года.

Бывшего советника и друга Трампа приговорили к 3 годам тюрьмы

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