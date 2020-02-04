Общество

РИА НовостиРИА НовостиБывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

Совет директоров АО "Почта России" во вторник назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.
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Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

Эхо Москвы20:04

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»

Интерфакс11:18

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

РИА Новости11:18

«Почта России» объявила о назначении Акимова гендиректором

РБК11:24

Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

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Акимову поручили доработать стратегию «Почты России» до 2030 года

Rambler News Service11:13

Биография Максима Акимова

ТАСС05:38
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:23, Ашберн
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Предстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ

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Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников

Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
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Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа

Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
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Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Газета Metro вчера в 02:30
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Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме

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Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
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Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
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В России объявили цены и комплектации нового Kia Seltos

В пресс-релизе говорится, что продажи модели стартуют 2 марта. минимальная стоимость Kia Seltos с 1,6-литровым мотором составляет от 1,099 млн рублей, а вот топовое исполнение с турбированным агрегатом на 1,6 литра и полным приводом обойдется россиянам уже в 2 млн рублей.
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Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
РБК 20:01
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National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»

Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Россия хочет создавать с Индией истребитель пятого поколения

По данным сайта «Утро.ру», министр сообщил, что «Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей».
Телеканал 360° 04:59
Культура

Несколько программ предложили организаторы IX Забайкальского международного кинофестиваля

На IX Забайкальском Международном кинофестивале будет заявлено три секции (возможны изменения): 1 секция: КОНКУРС БОЛЬШОЙ КОНКУРС.
Забайкальский рабочий 01:41
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Правительство Мишустина объявило «крестовый поход» на кошельки россиян

Правительство под руководством Михаила Мишустина продолжает придумывать способы, как заработать средства на реализацию поставленных президентом социальных сверхзадач.
Свободная Пресса 00:11
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ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Google из-за ошибки показал частные видео незнакомым людям

Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.
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Sony запустила сайт PlayStation 5

Компания Sony запустила сайт, посвящённый её консоли нового поколения PlayStation 5. На это 4 февраля обратил внимание портал Screen Rant.
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Натхо раскрыл секрет успеха московского ЦСКА

Полузащитник белградского «Партизана» Бибрас Натхо поделился мнением о московском ЦСКА, за который он выступал в 2014—2018 годах.
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РИА Новости 14:28
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