Общество
РИА НовостиБывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»
Совет директоров АО "Почта России" во вторник назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова сроком на 5 лет, говорится в сообщении компании.
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Религия
Предстоятеля УПЦ Филарета лишили полномочий члена «синода» ПЦУ
«Новая церковь» Украины решила прекратить полномочия предстоятеля УПЦ Филарета (в миру — Михаила Денисенко) как члена священного синода.
Космос
Maxar разработает для NASA робототехническую систему для спутников
Американское аэрокосмическое агентство NASA заключило контракт с компанией Maxar Technologies Inc на разработку робототехнической системы для выполнения операций на космических аппаратах.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Футбол
ФК «Тамбов» переезжает из Саранска в Нижний Новгород
Политика
Зеленский рассказал о судьбе $2,9 млрд, полученных от «Газпрома»
Предложение использовать на реализацию инфраструктурных проектов $2,9 млрд, полученных «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитража от «Газпрома», выдвинул украинский президент Владимир Зеленский, 4 февраля передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на президентскую пресс-службу.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Футбол
«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Культура
Поклонников разочаровала реклама с «худым и лысым» Джейсоном Момоа
Поклонников актера Джейсона Момоа разочаровала новая реклама с его участием.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Политика
Шойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за «большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Авто
В России объявили цены и комплектации нового Kia Seltos
В пресс-релизе говорится, что продажи модели стартуют 2 марта. минимальная стоимость Kia Seltos с 1,6-литровым мотором составляет от 1,099 млн рублей, а вот топовое исполнение с турбированным агрегатом на 1,6 литра и полным приводом обойдется россиянам уже в 2 млн рублей.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»
Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Армия и оружие
Россия хочет создавать с Индией истребитель пятого поколения
По данным сайта «Утро.ру», министр сообщил, что «Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей».
Культура
Несколько программ предложили организаторы IX Забайкальского международного кинофестиваля
На IX Забайкальском Международном кинофестивале будет заявлено три секции (возможны изменения): 1 секция: КОНКУРС БОЛЬШОЙ КОНКУРС.
Экономика
Правительство Мишустина объявило «крестовый поход» на кошельки россиян
Правительство под руководством Михаила Мишустина продолжает придумывать способы, как заработать средства на реализацию поставленных президентом социальных сверхзадач.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР
Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
Интернет
Google из-за ошибки показал частные видео незнакомым людям
Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.
Игры
Sony запустила сайт PlayStation 5
Компания Sony запустила сайт, посвящённый её консоли нового поколения PlayStation 5. На это 4 февраля обратил внимание портал Screen Rant.
Футбол
Натхо раскрыл секрет успеха московского ЦСКА
Полузащитник белградского «Партизана» Бибрас Натхо поделился мнением о московском ЦСКА, за который он выступал в 2014—2018 годах.
Кино
Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса
Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".