В сообщении указывается, что трудовой договор с Акимовым начнет действовать 5 февраля. На посту главы «Почты России» бывший вице-премьер заменил Николая Подгузова, который руководил компанией с 2017 года. После назначения Акимова он займет пост первого заместителя генерального директора.

Общество «Магнит» приостановил поставку китайских фруктов и овощей Один крупнейших отечественных продуктовых ритейлеров «Магнит» приостановил поставки овощей и фруктов из Китая в связи с ситуацией с коронавирусом.

Общество Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Политика Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.