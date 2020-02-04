Политика

ИзвестияИзвестияБывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

В сообщении указывается, что трудовой договор с Акимовым начнет действовать 5 февраля. На посту главы «Почты России» бывший вице-премьер заменил Николая Подгузова, который руководил компанией с 2017 года. После назначения Акимова он займет пост первого заместителя генерального директора.
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Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

ТАСС12:51

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил «Почту России»

Интерфакс11:18

Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Эхо Москвы11:04

«Почта России» объявила о назначении Акимова гендиректором

РБК11:24

Бывшего вице-премьера Акимова назначили гендиректором «Почты России»

РИА Новости11:18

Бывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»

Известия11:43

Акимову поручили доработать стратегию «Почты России» до 2030 года

Rambler News Service11:13
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
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