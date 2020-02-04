Политика
ИзвестияБывший вице-премьер Акимов назначен гендиректором «Почты России»
В сообщении указывается, что трудовой договор с Акимовым начнет действовать 5 февраля. На посту главы «Почты России» бывший вице-премьер заменил Николая Подгузова, который руководил компанией с 2017 года. После назначения Акимова он займет пост первого заместителя генерального директора.
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Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
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Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе
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Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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Sony открыла официальную страницу PlayStation 5
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Клопп доверит Критчли руководить «Ливерпулем» в игре против «Шрусбери»
Право руководить игрой лидера АПЛ доверено тренеру молодежной команды Нилу Критчли.