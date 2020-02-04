Общество

REGNUMREGNUMБывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»

Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба компании. Уточняется, что Акимов назначается на должность генерального директора «Почты России» сроком на пять лет.
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Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавил «Почту России»

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