Общество
REGNUMБывший вице-премьер Акимов стал новым гендиректором «Почты России»
Совет директоров «Почты России» принял решение о назначении бывшего вице-премьера Максима Акимова новым генеральным директором. Об этом сообщила 4 февраля пресс-служба компании. Уточняется, что Акимов назначается на должность генерального директора «Почты России» сроком на пять лет.
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Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
В квитанциях жителей трех регионов Урала может появиться новая строка
Сразу три уральских региона попали в список 16 территорий, где в 2020 году будут запущены программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Общество
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Армия и оружие
Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии
Как сообщают источники «avia.pro», американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской Арабской Республики.
Футбол
«Монако» с Головиным прервал безвыигрышную серию в Лиге 1, победив «Анже»
«Монако» одержал победу над «Анже» в матче 23-го тура французской Лиги 1.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Баскетбол
ЦСКА уступил «Эфесу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА потерпели домашнее поражение от турецкой команды "Анадолу Эфес" в 23-м туре Евролиги.
Гаджеты
Уже в этом месяце мы увидим первый смартфон на новейшей недорогой геймерской платформе Qualcomm
Realme X2 Pro И первый смартфон с новой SoC может выйти уже в этом месяце. Это будет аппарат компании Realme.