Будьте в Плюсе

Бывшего вице-премьера Крыма задержали после отставки

Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отставку которого Государственный совет Крыма и глава региона Сергей Аксенов утвердили 23 сентября, задержан.
РБК
Указ опубликован на портале правительства Крыма.
Аргументы и Факты - Крым
Парламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов.
РИА Новости
Евгений Кабанов курировал в крымском правительстве ФЦП с ноября 2018 года.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Евгений Кабанов официально отправлен в отставку
КИАвчера в 05:57
Источник: оперативные действия провели с уволенным вице-премьером Крыма
ТАССвчера в 13:13
Аксёнов принял отставку вице-премьера
Октагон.Крымвчера в 07:21
Аксенов принял отставку вице-премьера Евгения Кабанова
КП - Крымвчера в 06:19
Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов задержан
Вести Крымвчера в 15:55
Глава Крыма подписал указ об отставке вице-премьера Кабанова
Крым 24вчера в 05:51
Аксёнов подписал указ об увольнении Кабанова с поста вице-премьера Крыма
ИА Крыминформвчера в 05:50

Интересное

Раскрыта причина гибели массивных галактик в ранней Вселенной

Наблюдения шести древних «потухших» галактик, которые сформировались в первые три миллиарда лет после Большого взрыва, показали, что они содержат крайне мало холодного газа, необходимого для поддержания звездообразования.
Ин-спейс.ру22 сентября в 11:00