Раскрыта причина гибели массивных галактик в ранней Вселенной

Наблюдения шести древних «потухших» галактик, которые сформировались в первые три миллиарда лет после Большого взрыва, показали, что они содержат крайне мало холодного газа, необходимого для поддержания звездообразования.