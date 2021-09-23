РБКБывшего вице-премьера Крыма задержали после отставкиБывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, отставку которого Государственный совет Крыма и глава региона Сергей Аксенов утвердили 23 сентября, задержан.РБКУказ опубликован на портале правительства Крыма.Аргументы и Факты - КрымПарламент Крыма в четверг согласовал отставку Кабанова, которую принял глава региона Сергей Аксенов.РИА НовостиЕвгений Кабанов курировал в крымском правительстве ФЦП с ноября 2018 года.КоммерсантъЧитать далееСвернутьКрым 24Крым 24Новый ДеньИА КрыминформРосбалтSevkor.ruФАНThe Moscow PostКИАРоссийская газетаКрымPRESSREGNUMAnewsРЕН ТВРадио КрымSevastopolMedia.ruПодробнее о событииЕвгений Кабанов официально отправлен в отставкуКИАвчера в 05:57Источник: оперативные действия провели с уволенным вице-премьером КрымаТАССвчера в 13:13Аксёнов принял отставку вице-премьераОктагон.Крымвчера в 07:21Аксенов принял отставку вице-премьера Евгения КабановаКП - Крымвчера в 06:19Бывший вице-премьер Крыма Евгений Кабанов задержанВести Крымвчера в 15:55Глава Крыма подписал указ об отставке вице-премьера КабановаКрым 24вчера в 05:51Аксёнов подписал указ об увольнении Кабанова с поста вице-премьера КрымаИА Крыминформвчера в 05:50Показать ещёОценить55Поделиться