Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

ТАСС вчера в 07:53