В Москве арестовали бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту посольству США с требованием снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже рюкзака в одном из столичных баров.