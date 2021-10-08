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Бывшего вице-президента ГК «ПИК» Лефеля арестовали на два месяца

В Москве арестовали бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС
Суд отправил Лефеля в СИЗО на два месяца.
ТАСС
Компания выявила в том числе случаи мошеннического расходования средств дольщиков во время работ на стадии нулевого цикла.
ТАСС
Ущерб от действий Лефеля «ПИК» оценивает в 100 млн рублей.
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С чего всё началось

В Москве задержали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»
Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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