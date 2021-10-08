В Москве арестовали бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года», — сказано в сообщении.
Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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