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Бывшего вице-президента ГК «ПИК» Лефеля арестовали на два месяца

В Москве арестовали бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС
«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года», — сказано в сообщении.
РБК
Суд отправил Лефеля в СИЗО на два месяца.
ТАСС
Ущерб компании оценивается в 100 млн рублей.
Известия

С чего всё началось

В Москве задержали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК»
Следователи задержали в Москве бывшего вице-президента группы компаний "ПИК", директора по развитию регионов ПАО "ГК Самолет" Александра Лефеля в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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