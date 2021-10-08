МИД РФ подтвердил договоренность о приезде замгоссекретаря США Нуланд в Россию

"Подтверждаем, что достигнута договоренность о поездке в Россию в период 11-13 октября старшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как об этом просила американская сторона", - говорится в сообщении.