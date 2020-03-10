Происшествия
RT на русскомСуд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
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Происшествия
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Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
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Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
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Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
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В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил
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