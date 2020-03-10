Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.

Политика Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Здоровье Второй человек в мире излечился от ВИЧ Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.

Финансы Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.

Общество В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Политика Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Политика В ДНР заявили об отсутствии договоренностей в Минске по отводу сил В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.