Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии экс-заместителя главы ФСИН России Олега Коршунова по делу о растрате. «Назначить Коршунову наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости слова судьи Натальи Чепрасовой.
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Вынесен приговор по делу бывшего замдиректора ФСИН

Коммерсантъ15:35

Бывший замдиректора ФСИН приговорён к 9 годам колонии за растрату

Говорит Москва12:18

Бывшего замглавы ФСИН Коршунов осудили за растрату 160 млн рублей

Газета.Ru12:45

Экс-замглавы ФСИН Коршунов получил 9 лет за растрату на сахаре и топливе

РБК12:09

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

ТАСС11:52

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

RT на русском12:13

Суд приговорил экс-замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии

РИА Новости11:54
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Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
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Терешкова предложила два варианта: снять ограничения президентских сроков или добавить поправку, что после принятия новой Конституции сроки обнулятся.
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Неизвестный пожертвовал на лечение российской девочке 50 млн рублей

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«С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 12:50
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Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
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Происшествия

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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
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«Ливерпуль» и «Атлетико» назвали составы на матч Лиги чемпионов

РИА Новости 15:11
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Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Энергетика

Минэнерго прогнозирует цену нефти на уровне $40–45 во втором полугодии

Минэнерго считает, что во второй половине 2020 года цены на нефть достигнут $40–45, сказал заместитель министра Павел Сорокин в интервью Reuters.
Коммерсантъ 14:20
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Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса COVID-19

ВОЗ изменила сегодня оценку ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и объявила пандемию.
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Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

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Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes.
РИА Новости 13:59
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Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
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В Сети показан новый «Проводник» из Windows 10X

Компания Microsoft представила новый эмулятор Windows 10X — операционной системы (ОС), предназначенной для складных устройств с несколькими экранами.
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Второй человек в мире излечился от ВИЧ

Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.
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Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
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Госпитализирована Валентина Талызина

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своём переходе в московский клуб.
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Футбол

ПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионов

Париж, 11 марта 2020, 21:56 — REGNUM 11 марта на стадионе «Парк де Пренс» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20 между командами «Пари Сен-Жермен» и «Боруссия» (Дортмунд).
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Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.
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У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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В подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось найти компромиссных решений на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе Алексей Никоноров.
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В России выросло число заболевших коклюшем

Число людей, заболевших коклюшем, увеличилось в России за год примерно на 40% и составило 14 406 человек.
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Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

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