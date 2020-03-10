Происшествия
Российская газетаБывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии
Что же касается Коршунова, то для него это был уже второй приговор. В 2019-м бывший заместитель директора ФСИН получил семь лет колонии за мошенничество. Тогда же на него суд наложил штраф в 900 тыс. рублей за хищение более 263 млн рублей, выделенных на поставку тюремному ведомству обуви.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Золотое и Счастье, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Политика
Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию
Сенаторы верхней палаты российского парламента почти единогласно проголосовали за принятие закона о поправках в Конституцию.
Игры
Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛ
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Общество
В Италии закроют почти все магазины
В стране будет приостановлена почти вся торговая деятельность.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
Бумаги TCS Group выросли более чем на 10% на новостях о дивидендах
На 10:26 стоимость бумаг составляла 1 217,6 руб. (7,66%). Рост произошел на фоне корпоративных новостей о выплате дивидендов.
Финансы
Сколько лет Россия сможет прожить в условиях низких цен на нефть?
Последние пять лет Россия сокращала расходы бюджета и копила резервы, благодаря чему подготовилась к обвалу цен на нефть лучше, чем Саудовская Аравия (ProFinance.ru: график в начале статьи отражает текущую цену на нефть (желтым) и цену, позволяющую России сбалансировать бюджет (серым)).
Энергетика
Саудовская Аравия повышает объемы добычи нефти
Ранее Саудовская Аравия планировала повысить добычу на 26% до 12 млн баррелей в сутки.
Происшествия
Офицер Минобороны получил штраф за полсотни взяток
Офицер 79-го тяжелого бомбардировочного авиационного ордена Красной Звезды полка, дислоцируемого на авиабазе Украинка в Амурской области, Владимир Спина получил штраф за полсотни взяток.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся
Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Футбол
У футболиста «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сдал положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Футбол
Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ
Экономика
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Путешествия
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Власти Турции предложили отелям перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за коронавируса, заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Эрсой в эфире телеканала NTV.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Происшествия
Всех горняков вывели из шахт в Коми после задымления
Всех 242 горняков вывели на поверхность из шахт «Воркутинская» и «Заполярная» в Коми после задымления.
Экономика
В правительстве предупредили о риске роста цен на лекарства в России
В правительстве предупреждают, что в России существует риск роста цен на лекарства и бытовую технику.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Лыжник из России Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Здоровье
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Вакарчук сложил полномочия главы партии «Голос»
Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Гаджеты
Honor View 20 и Honor 9X получат Android 10 на следующей неделе
Исходя из информации, указанной в официальном пресс-релизе компании, смартфоны Honor 20, Honor 20 Pro, Honor View 20 и Honor 9X получат обновление до Android 10 уже 15 марта.