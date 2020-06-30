Происшествия

Газета.RuГазета.RuБывшего защитника «Ливерпуля» ударили ножом и ограбили

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После чего Уиздом был оперативно доставлен в больницу, где в данный момент он находится в стабильном состоянии. Напомним, что британец защищал цвета "Ливерпуля" с 2008 по 2017 год. Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" нацелился на защитника "Борнмута" Натана Аке.
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На защитника «Дерби Каунти» напали с ножом и ограбили

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Бывшего защитника «Ливерпуля» ударили ножом и ограбили

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Общество

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Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

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Общество

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Общество

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RT на русском вчера в 11:05
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Политика

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RT на русском вчера в 22:53
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Здоровье

В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
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Шоу-бизнес

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Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Общество

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С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
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Энергетика

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Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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Кино

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Общество

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Гаджеты

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Происшествия

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Армия и оружие

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Сенаторы конгресса Дайэнн Файнстайн и Эдвард Марки призвали США как можно скорее продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией.
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Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП в Хабаровском крае

В ДТП, по предварительным данным. погибли два человека и семеро пострадали, сообщили в понедельник, 29 июня, в экстренных службах региона.
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Хоккей

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Общество

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Кино

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Общество

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Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
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