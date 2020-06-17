Происшествия
ИзвестияБывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Бывшему полицейскому Гарретту Рольфе в американском городе Атланта предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора округа Джорджия.
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Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
Общество
Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
Футбол
Лига Европы будет доиграна в Германии, финал состоится в Кельне
Финал пройдет 21 августа в Кёльне. Розыгрыш Лиги Европы был приостановлен из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала.
Metaratings 10:14
Армия и оружие
Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном
Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
Политика
Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров
Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана 18:47
Здоровье
Сбербанк запустил новый медицинский сервис
Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru 04:27
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Происшествия
Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей
Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 10:57
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Адвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов
ИА Красная Весна 15:51
Общество
Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома
За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
Политика
Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
Происшествия
На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5
Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
Происшествия
К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция
Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Общество
Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней
Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
Общество
Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках
В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия 18:15
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
Футбол
Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России
Советский спорт вчера в 15:54
Здоровье
Центр СПИД на Камчатке переводят из режима моно-госпиталя в обсерватор
На Камчатке Центр СПИД начнёт свою работу в режиме обсерватора.
КамИНФОРМ 00:40
Политика
Болтон поведал, что Трамп выступал против военной помощи Украине
Газета The Washington Post обнародовала выдержки из книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
Московский Комсомолец 18:34
Путешествия
Поматросят и бросят? Как встретят русского туриста родные курорты
Отсутствие инфраструктуры значительно снижает конкурентные преимущества России перед популярными заграничными курортами, а дороговизна отдыха на отечественных курортах еще больше усугубляет их положение.
REGNUM 19:16
Экономика
Около трети российских компаний отказались от господдержки
Исследователи из «Актион-МЦФЭР» выяснили, что около трети российских компаний отказались от государственной поддержки из-за неэффективности предложенных мер.
АБН 06:03
Футбол
Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом
Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
Кино
Вышел тизер фильма «Гнездо» с Джудом Лоу
Piter.tv 09:51
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Кино
Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском
Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
Музыка
Little big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Петербургскую рейв-группу Little big заподозрили в плагиате.
Peterburg2.ru вчера в 07:49
Политика
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией – Захарова
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Москва 24 13:33