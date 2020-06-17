Бывшему полицейскому Гарретту Рольфе в американском городе Атланта предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора округа Джорджия.

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

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