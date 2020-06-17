Происшествия

ИзвестияИзвестияБывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Бывшему полицейскому Гарретту Рольфе в американском городе Атланта предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора округа Джорджия.
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Застрелившему в Атланте афроамериканца полицейскому может грозить смертная казнь

Вести.Ru16:38

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений

RT на русском16:26

Убивший чернокожего в США полицейский оказался под угрозой смертной казни

Lenta.ru16:27

Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь

РИА Новости16:31

Бывшего полицейского в Атланте обвинили в убийстве темнокожего Брукса

Комсомольская правда16:17

Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса

Известия16:16

В Атланте экс-полицейского обвиняют в убийстве в связи со смертью афроамериканца

ТАСС16:16
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Общество

Попова: через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
RT на русском 15:47
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Футбол

Лига Европы будет доиграна в Германии, финал состоится в Кельне

Финал пройдет 21 августа в Кёльне. Розыгрыш Лиги Европы был приостановлен из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала.
Metaratings 10:14
Армия и оружие

Силы ПВО сопроводили бомбардировщики США над Тихим океаном

Силы ПВО взяли на сопровождение два стратегических B-52H ВВС США, которые выполняли полет над Северо-восточной частью Тихого океана, сообщили в среду, 17 июня, в Министерстве обороны России.
Известия 13:16
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Политика

Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана 18:47
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Здоровье

Сбербанк запустил новый медицинский сервис

Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Lenta.ru 04:27
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,6K
Происшествия

Американские полицейские поддержали раненных в Москве правоохранителей

Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим во время перестрелки на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 10:57
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова сообщил о похудании актера на шесть килограммов

ИА Красная Весна 15:51
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Общество

Мосгоризбирком попросил МВД проверить данные о регистрации пенсионеров на электронное голосование без их ведома

За регистрацию, как утверждается, платят 75 рублей, а за голосование в поддержку поправок в Конституцию – 50 рублей.
Эхо Москвы 11:18
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Политика

Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
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Происшествия

На Урале задержан водитель фуры, смявшей пять авто на трассе М5

Как уже сообщала "РГ", вчера во втором часу дня грузовой автомобиль Shaanxi с отказавшими тормозами смял на 1649 километре трассы М5 пять автомобилей - LADA Granta, ВАЗ-2114, Audi Q7, Renault SANDERO и японский грузовик Hino.
Российская газета 02:37
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Происшествия

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
Общество

Новогодние каникулы в России предложили сократить до 4 дней

Отмечается, что производственный календарь на 2020 год предусматривает 247 рабочих и 118 выходных дней с учетом всех праздников.
Город55.ру вчера в 08:21
5,4K
Общество

Мусоропроводы предлагают законсервировать во всех многоэтажках

В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, общественники предложили использовать их только для одного вида отходов (например, органических).
Известия 18:15
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
150
Футбол

Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России

Советский спорт вчера в 15:54
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Здоровье

Центр СПИД на Камчатке переводят из режима моно-госпиталя в обсерватор

На Камчатке Центр СПИД начнёт свою работу в режиме обсерватора.
КамИНФОРМ 00:40
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Политика

Болтон поведал, что Трамп выступал против военной помощи Украине

Газета The Washington Post обнародовала выдержки из книги Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
Московский Комсомолец 18:34
Путешествия

Поматросят и бросят? Как встретят русского туриста родные курорты

Отсутствие инфраструктуры значительно снижает конкурентные преимущества России перед популярными заграничными курортами, а дороговизна отдыха на отечественных курортах еще больше усугубляет их положение.
REGNUM 19:16
Экономика

Около трети российских компаний отказались от господдержки

Исследователи из «Актион-МЦФЭР» выяснили, что около трети российских компаний отказались от государственной поддержки из-за неэффективности предложенных мер.
АБН 06:03
16
Футбол

Стали известны фамилии игроков «Ростова», заболевших коронавирусом

Как сообщает комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян, шесть футболистов основного состава «Ростова» заразились коронавирусом.
Metaratings 10:15
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Кино

Вышел тизер фильма «Гнездо» с Джудом Лоу

Piter.tv 09:51
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
69
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 09:31
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Музыка

Little big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Петербургскую рейв-группу Little big заподозрили в плагиате.
Peterburg2.ru вчера в 07:49
291
Политика

Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией – Захарова

Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Москва 24 13:33
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Волна беспорядков в СШАБольше новостей по теме
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