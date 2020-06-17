Происшествия
ИзвестияБывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Бывшему полицейскому Гарретту Рольфе в американском городе Атланта предъявлены обвинения в убийстве афроамериканца Рейшарда Брукса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прокурора округа Джорджия.
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Футбол
Опубликовано расписание матчей сборной России по футболу в 2020 году
Российская сборная по футболу проведёт не менее шести матчей в 2020 году. Новый график встреч опубликовали в Twitter национальной команды.
Газета Metro вчера в 13:36
Политика
Закон о санкциях против Китая из-за уйгуров подписан Трампом
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке закона, вводящего антикитайские санкции из-за проблемы уйгуров, стало известно в начале месяца.
REGNUM вчера в 16:29
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Происшествия
ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Здоровье
«Потеря сознания и инсульт»: врач объяснила, чего категорически нельзя делать в жару
«Вечерняя Москва» решила выяснить, чье здоровье подвержено наибольшей опасности в эти дни и чего не стоит делать при такой погоде.
Вечерняя Москва вчера в 04:40
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом
Новосибирск, 16 июня 2020, 07:16 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро 16 июня, за сутки выявили 103 новых случая заражения коронавирусом, 83 пациента выписаны, трое скончались — мужчины в возрасте 64 и 65 лет и женщина в возрасте 69 лет.
REGNUM 16 июня в 00:16
Футбол
Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне
Сезон-2019/20 Лиги Европы завершится в формате «Финала восьми» в городах Германии с 10 по 21 августа.
Metaratings 15 июня в 14:30
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Армия и оружие
Турция начала новую военную операцию в Ираке
ИА REX вчера в 06:40
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Общество
Глава Башкирии внес новые изменения в указ о повышенной готовности
Новые изменения в указ о повышенной готовности глава Башкирии внёс 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Радия Хабирова.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 09:39
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Происшествия
Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя МВД
Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
Lenta.ru вчера в 03:51
Политика
Трамп подписал указ о реформе американской полиции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции страны, ужесточающей правила применения силы для правоохранителей, передает Fox News.
Газета.Ru 16 июня в 13:00
Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 16 июня в 12:51
Здоровье
Еще 72 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено еще 72 новых случая коронавирусной инфекцией – ровно столько как днем ранее.
Алтайская правда 16 июня в 00:34
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Жених Бузовой прятал в телефоне контакты моделей и стриптизёрш
Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян растерялся, когда в его телефоне нашлись многочисленные контакты моделей и даже одной стриптизёрши.
News.ru вчера в 23:16
Общество
Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошенничестве
Компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Известия вчера в 14:06
Технологии
Дуров назвал «безумным» налог с продажи товаров Apple и Google
«Apple и Google взимают безумный 30-процентный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру», — написал он.
REGNUM вчера в 23:40
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Происшествия
Число жертв ДТП в Мордовии увеличилось до шести
Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Происшествия
Актриса Нонна Гришаева рассказала, как Ефремов «медленно убивал себя»
Российская актриса Нонна Гришаева рассказала, что ее коллега Михаил Ефремов "медленно убивал себя" из-за проблем с алкоголем.
Газета.Ru вчера в 15:47
Технологии
Microsoft упрощает свою программу тестирования Windows Insider
Microsoft меняет подход к тестированию новых сборок ОС в рамках программы Windows Insiders.
3DNews 16 июня в 17:24
Здоровье
Минздрав: Приангарье находится на пике коронавируса
Иркутская область находится на пике заболеваемости коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 21:10