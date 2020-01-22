Политика

Piter.tvPiter.tvБывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Должность полномочного представителя президента вместо Александра Матовникова занял Юрий Чайка. В свою очередь бывший генеральный прокурор передал свое место Игорю Краснову. Ранее Piter.tv писал о том, что министром экономического развития России назначен Максим Решетников.
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Какие перестановки произвёл Путин в руководстве вооружённых сил

RT на русском10:09

Биография Александра Матовникова

ТАСС04:55

Экс-полпред Путина на Северном Кавказе стал замглавкома Сухопутных войск

РБК04:32

Экс-полпреда в СКФО назначили заместителем главкома сухопутных войск

РИА Новости04:32

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Ведомости04:21

Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутных войск

Интерфакс04:35

Предшественник Чайки на посту полпреда в СКФО перешел в Минобороны

Коммерсантъ04:44
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Первые случаи коронавируса в России – штамм привезли авиапассажиры в Москву и Питер

В среду, 22 января, в России зарегистрированы первые два человека, предположительно являющиеся носителями нового коронавируса.
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В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
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Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

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Даниелян о старте на чемпионате Европы: остался должок с ЧР

РИА Новости 10:01
Политика

Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
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Общество

Что рассказал Владимир Путин общественникам в Усмани

Сегодня президент России Владимир Путин приехал в Усмань, чтобы .
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Политика

В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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Здоровье

Эти 6 признаков дефицита цинка проявляются в ухудшении внешности

Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть основных признаков дефицита цинка в организме человека, которые негативно отражаются на его внешности.
Ugpressa.ru вчера в 03:39
Общество

Бывший вице-премьер Максим Акимов может возглавить «Почту России»

Предложение стать руководителем «Почты России» поступило экс-вице-премьеру правительства РФ по траспорту и связи Максиму Акимову, 22 января сообщает РБК.
Красная весна 03:48
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

РИА Новости 10:09
Политика

Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
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Хоккей

Сборная России по хоккею вышла в финал юношеской Олимпиады

Российская сборная по хоккею разгромила финскую команду (10:1) в полуфинале юношеских Олимпийских игр и вышла в финал.
Известия 06:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила работу в компании Disney

Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь

«Учитывая ожидаемый выпуск Cyberpunk 2077 в сентябре и, говоря о серии событий, которые мы ожидаем после релиза, 2021 год представляется маловероятной датой выхода мультиплеера Cyberpunk», — заявил член совета директоров и старший вице-президент по развитию бизнеса CD Projekt Михал Новаковский.
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Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Шоу-бизнес

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Футбол

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.
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Авто

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Компания Cruise, принадлежащая корпорации General Motors, представила электрический беспилотный шаттл под названием Origin (он разрабатывался при участии компании Honda, которая ранее вкладывалась в Cruise).
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Снег и гололедица ожидаются в Подмосковье в среду до 21:00 мск. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 00:20
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Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
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Энергетика

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Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
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Александр Анатольевич Матовников
Российский государственный и военный деятель. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе с 26 июня 2018 года, член Совета Безопасности России с 3 июля 2018 года.
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