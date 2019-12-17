Политика

РБКРБКБывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News. Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года.
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Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС02:39

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

РИА Новости02:38

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

РБК02:57

Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Lenta.ru02:40

В Пакистане бывшего президента приговорили к смерти

REGNUM02:54

Экс-главу Пакистана приговорили к смертной казни

Московский Комсомолец02:56

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

ТК Звезда02:48
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«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

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В любой ситуации, возвращение марки «Нива» позволит альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ получить больший простор для оптимизации линейки моторов SUV, куда включены Nissan Qashqai, Renault Duster и другие известные паркетники.
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