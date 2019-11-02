Футбол

Sport24.ruSport24.ruБывшему вратарю «Реала» грозит длительная дисквалификация за расизм в Англии

Доказательства против Касильи считаются убедительными и ему грозит серьезное наказание. По данным источника, 33-летний бывший голкипер «Реала» будет дисквалифицирован на 8-12 матчей.
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Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

Матч ТВ01:55

Экс-голкипер «Реала» обвинен в расизме и может быть отстранен на 8-12 матчей

Sportbox.RU01:55

Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

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Бывшему вратарю «Реала» грозит длительная дисквалификация за расизм в Англии

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Экс-вратарю «Реала» грозит дисквалификация за расизм

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СМИ: Экс-вратарь «Реала» Касилья может быть дисквалифицирован за расизм в Англии

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Экс-вратаря «Реала» могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

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