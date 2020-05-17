с чего всё началось

В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил бывших акционеров ЮКОСа в правах на эти деньги. И теперь они добиваются ареста российских активов по всему миру. В январе Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса.

Игры В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.

Политика США направят в Россию 200 аппаратов ИВЛ США поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. 212

Политика Путин потребовал обеспечить Дагестан тест-системами на коронавирус Президент Россси Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане потребовал обеспечить регион необходимым количеством тест-систем.

Общество Forbes назвал самые недооцененные российские города На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России. 219

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 121

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 47

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 165

Политика Особое мнение: Гарри Каспаров Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.

Наука Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал Международная команда специалистов нашла применение золоту и оксиду титана, создав с их помощью нанокомпозитный материал.

Политика Владимир Путин проведет 19 мая совещание по доплатам медикам "Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда будет проводить совещание по этому вопросу", - подчеркнул председатель правительства. 43

Футбол Чемпионат Италии не сможет возобновиться 13 июня Как сообщает Football Italia, контактные тренировки были отложены из-за проблем с медицинским протоколом, а дата, назначенная для возобновления сезона (13 июня), похоже, будет изменена, так как в указе премьер-министра есть пункт о том, что Спортивные мероприятия и соревнования всех видов и дисциплин приостановлены в общественных или частных местах до 14 июня.

Финансы Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ Глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.

Экономика Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей. 6

Религия Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов «Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении. 398

Экономика Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту» Москва, 19 мая 2020, 01:40 — REGNUM Федеральной агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. 1

Общество Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. 164