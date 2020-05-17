Общество
BFM.ruБывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
В феврале Апелляционный суд Гааги восстановил бывших акционеров ЮКОСа в правах на эти деньги. И теперь они добиваются ареста российских активов по всему миру. В январе Верховный суд Нидерландов подтвердил право России на использование бренда водки «Столичная» на территории стран Бенилюкса.
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с чего всё началось
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
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Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
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Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал
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Faktom вчера в 12:27
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NASA представило международные правила по освоению Луны
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
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Росавиация выделила субсидии на авиаперевозки «Аэрофлоту»
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