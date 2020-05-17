Общество
ВедомостиАкционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.Ведомости04:24
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В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
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