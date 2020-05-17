с чего всё началось

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России. 36

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 69

Здоровье Коронавирус выявили в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске COVID-19 подтвержден у 10 проживающих и 52 сотрудников Вспышка коронавируса зафиксирована в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске.

Общество Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ Отца и тренера российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 41

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году. 57

Происшествия В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших. 118

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 384

Общество Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 28

Путешествия Турция начала вести переговоры о туризме с 70 странами В Турции начали проводить консультации о туризме с другими странами для информирования жителей со всего мира об инфраструктуре здравоохранения государства в период эпидемии коронавируса.

Общество В Саратовской области вернули запрет на спорт и прогулки Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе. 192